Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1, abbiamo provato la raccolta dei primi capitoli della serie

Trovandosi faccia a faccia con i titoli di apertura di Metal Gear Solid, osservando Snake emergere dalle acque gelide di Shadow Moses 24 anni dopo la prima volta, è inevitabile pensare a quanto fosse fondamentale un'operazione come la Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1, per tramandare sulle moderne piattaforme di gioco lo straordinario patrimonio artistico che fa capo all'eredità di un autore come Hideo Kojima. La raccolta, che si pone l'obiettivo di consegnare nelle mani delle nuove generazioni uno spicchio importantissimo della storia dei videogiochi, si è fatta carico di tantissime responsabilità, ed è per questo che eravamo curiosi di scoprire che forma avrebbe avuto questo insolito cofanetto, che racchiude in versione in alta definizione tutti i primi cinque capitoli dell'epopea stealth action di Solid Snake. L'opportunità di curiosare tra i contenuti della Collection si è materializzata nel Regno Unito, dove all'ombra delle mura del castello di Windsor abbiamo finalmente provato la Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1.

Tutti i contenuti della Collection La Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 propone i primi cinque capitoli della serie in un unico pacchetto Avendo avuto l'occasione di mettere le mani su tutto ciò che la Collection Vol.1 darà in pasto ai giocatori a partire dal prossimo 24 ottobre, può essere utile fare un passo indietro ed elencare tutti i contenuti inclusi nel pacchetto, anche dal momento che Konami non ha adottato una strategia comunicativa particolarmente chiara. L'azienda, che ha finalmente ufficializzato anche la versione per PS4, aveva annunciato che la Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 avrebbe compreso al prezzo di 59,99€ i primi tre videogiochi in 3D della serie stealth action creata da Hideo Kojima, quindi Metal Gear Solid (incluse le missioni speciali e quelle VR), Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty e Metal Gear Solid 3: Snake Eater, tutti in versione HD e compatibili con i più recenti formati video, grazie a una cornice personalizzabile che adatta al 16:9 quei videogiochi che utilizzavano un layout diverso. La Collection Vol.1, come abbiamo scoperto in seguito e verificato provando il gioco su Nintendo Switch, metterà però a disposizione anche quei titoli della serie che sono arrivati prima del passaggio alle tre dimensioni, ovvero Metal Gear e Metal Gear 2: Solid Snake, ma anche il primo Metal Gear in versione NES e Snake's Revenge. Insomma, la raccolta si configura come una vera e propria antologia onnicomprensiva dell'eredità di Hideo Kojima, specialmente dal momento che al suo interno potremo trovare una valanga di contenuti aggiuntivi: le sceneggiature di ogni capitolo, due graphic novel doppiate che ripercorrono la storia dei primi Metal Gear Solid, una colonna sonora con una selezione delle tracce più celebri del brand e tante enciclopedie digitali dedicate all'universo in cui sono ambientati i videogiochi.

Faccia a faccia con la Collection Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 includerà delle semplici conversioni rimasterizzate, senza contenuti inediti o migliorie grafiche Nei circa 60 minuti passati assieme, abbiamo sostanzialmente avuto modo di confermare tutte le aspettative in merito alla raccolta, affrontando uno dopo l'altro il prologo di ciascun videogioco incluso al suo interno, e curiosando tra i contenuti bonus che fanno da contorno alla portata principale. Come previsto, la Master Collection Vol.1 proporrà delle semplici conversioni rimasterizzate in alta definizione dei primi cinque capitoli della serie Metal Gear, ponendosi come priorità quella di offrire agli appassionati e ai nuovi giocatori un'esperienza il più possibile fedele a quella regalata dagli originali, a cavallo tra gli anni 80 e i primi duemila. Non c'è quindi traccia di alcuna novità di gameplay, né tantomeno di contenuti inediti, progressi di natura tecnica o modalità grafiche alternative. I videogiochi presenti nella Collection sono indistinguibili dagli originali, e mantengono ad esempio anche lo spettro di localizzazioni disponibili in principio, il che significa che potrete gustarvi tutto Metal Gear Solid con lo storico doppiaggio in italiano che vedeva Alessandro Ricci dare la voce a Snake, oppure avviare la versione in giapponese per provare qualcosa di diverso dal solito. Ecco come si presenta il menù principale su Switch di Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty Come dicevamo, la prova si è svolta su Switch in modalità docked, e sebbene non avessimo molti dubbi a riguardo, vi confermiamo che nella nostra esperienza la console Nintendo non ha mostrato particolari difficoltà a gestire ciascun gioco, anche i più moderni, sebbene i due episodi più recenti siano qui bloccati al tetto dei 30 frame al secondo (mentre non si hanno dettagli sulle performance delle altre versioni). Ci sarebbe piaciuto provare il tutto in portabilità, ma il fatto di aver messo le mani su questa specifica versione ci ha dato modo di scoprire che su Switch ogni videogioco di questo Volume 1 avrà un eseguibile dedicato, a differenza delle altre versioni in cui tutti i contenuti sono racchiusi nello stesso programma. Non abbiamo trovato particolarmente scomoda questa limitazione, che anzi garantisce di gestire secondo le proprie necessità lo spazio della propria Switch installando solo i contenuti a cui si è interessati, tuttavia non neghiamo che avremmo voluto dare un'occhiata all'interfaccia che Konami ha scelto per esibire i diversi elementi della raccolta. Per quel che abbiamo visto, ogni capitolo è presentato in maniera elegante, con una breve descrizione che ne riassume la trama e le evoluzioni in termini di gameplay rispetto ai predecessori, ma a questo punto siamo molto curiosi di vedere che aspetto avrà il menù principale su PC, PS5, PS4 e Xbox Series.

Non è chiaro come qualcuno possa pensare che si tratti di una riedizione superflua, ma la verità è che la Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1, oggi e per sempre, avrà il merito di recapitare nelle mani di una nuova generazione di videogiocatori uno dei frammenti più significativi della storia di questo medium. I 60 minuti spesi in compagnia della raccolta ci hanno permesso di testimoniare l'attento lavoro di preservazione che l'azienda giapponese ha curato, mentre assemblava gli elementi di quella che a conti fatti è una vera e propria antologia sulla serie stealth action nata dall'ingegno di Hideo Kojima. Se non l'avete mai giocata, ora non ci sono proprio più scuse.