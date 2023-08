Metal Gear Solid Master Collection: MGS 2 & 3 a 720p su PS5 e Xbox Series X|S, 30 fps su Switch

"Queste versioni (MGS 2 & 3) girano a 720p, con la versione Nintendo Switch che è anche apparentemente limitata a 30 fps , nonostante le versioni originali in HD girino a 60 fps. Considerando che la Switch è più potente delle due console che hanno ospitato in precedenza questa coppia di giochi (PS3 e Xbox 360), è a dir poco deludente che gli fps siano stati dimezzati.", recita l'articolo.

"Abbiamo chiesto informazioni sulle prestazioni su PS5 e Xbox Series X e sulla nuova versione PS4 annunciata di recente. Konami ha chiarito che i giochi avranno la stessa risoluzione (720p) e lo stesso frame rate delle versioni originali in HD (realizzate da Bluepoint Games, ndr)", recita l'articolo di Nintendo Life, che non è rimasta particolarmente impressionata neppure dalla versione Nintendo Switch , l'unica disponibile in prova per la stampa.

Nessun cambiamento rispetto alle remaster di Bluepoint Games?

Una scena da Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty

Chiaramente si tratta di un dettaglio che farà storcere il naso a tantissimi giocatori, visto che parliamo di giochi ormai parecchio datati e che dunque potrebbero raggiungere facilmente lo standard dei 1080p su Switch e dei 4K su PlayStation e Xbox senza problemi.

Invece, pare che il lavoro svolto da Konami non vada oltre a quanto già fatto da Bluepoint Games. Anzi gli stessi menu dei due giochi presentano ancora le diciture "HD Edition" e il trademark di Konami del 2012, segno che sono state apportate ben poche modifiche.

"Siamo rimasti sorpresi nello scoprire che Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty e Metal Gear Solid 3: Snake Eater sono basati sulle edizioni HD Collection uscite per PS3 e Xbox 360 nel 2012", riporta l'anteprima.

"Diciamo "basate su", ma in realtà Konami non ha fatto alcuno sforzo per nascondere questo fatto (e a dire il vero le ha annunciate come tali con un banner, per la verità piuttosto scarno, sul materiale promozionale della Collection). I menu di entrambi i giochi riportano la scritta "HD Edition", con la dicitura "© 2012 Konami" ancora presente".

Vi ricordiamo che Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 sarà disponibile su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch dal 24 ottobre 2023. Pochi minuti fa IGN ha pubblicato dei video gameplay dei giochi della raccolta tratti dalla versione Nintendo Switch.