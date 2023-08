Elden Ring 2, Miyazaki conferma un potenziale seguito nella guida ufficiale del primo episodio

Hidetaka Miyazaki ha di fatto confermato che FromSoftware realizzerà Elden Ring 2, parlandone nel secondo volume della guida ufficiale del primo episodio, di fresca pubblicazione. All'interno del volume, edito da Future Press, si trova infatti un'intervista dove l'autrore afferma che "alcuni chiariamenti della lore e alcune rivelazioni sono state conservate per i giochi futuri."

Naturalmente Elden Ring 2 non viene mai citato direttamente, ma il riferimento a giochi futuri è decisamente indicativo e poco fraintendibile, soprattutto perché legato a chiarimenti della mitologia del gioco.

Ovviamente non è detto che Elden Ring 2 sia già in sviluppo e da queste poche parole non è possibile capire quando ci potremo giocare, considerando anche che siamo in attesa dell'espansione del primo Elden Ring: Shadow of the Erdtree Nondimeno i fan saranno felici di sapere che dietro le quinte qualcosa si stia già muovendo.