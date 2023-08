Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, annunciata la versione PS4

Confermando le indiscrezioni delle scorse settimane, Konami ha svelato che Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 arriverà anche su PS4, oltre che su PS5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.

L'informazione è stata condivisa dai portavoce di Konami durante un evento a porte chiuse con la stampa che ha potuto provare in anteprima la versione Nintendo Switch di questa raccolta. A tal proposito, ecco il nostro provato della Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1.

Precisiamo che la compagnia è stata abbastanza parca di dettagli su questa versione e non è chiaro se arriverà nei negozi assieme alle altre già annunciate in precedenza o in un secondo momento, per quanto ci sembra più plausibile la prima opzione. Sappiamo per certo invece che anche su PS4 Metal Gear Solid 2 e Metal Gear Solid 3 gireranno solo a 720p e 60 fps, senza alcuna sostanziale modifica rispetto alla remaster realizzate da Bluepoint Games oltre 10 anni fa