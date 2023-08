Come cambia il mercato dei videogiochi? Intervista a Rami Ismail

Rami Ismail ha iniziato a lavorare nel settore dei videogiochi oltre dieci anni fa, quando, dopo aver abbandonato l'università assieme al suo compagno di studi Jan Willem Nijman, ha fondato con lui lo studio Vlambeer , a cui dobbiamo giochi come Ridiculous Fishing, Nuclear Throne e Luftrausers. Forte della serenità economica e della posizione ottenuta grazie al successo dei suoi giochi, Ismail ha dedicato grande impegno alla salute del settore. Ha fatto da portavoce per chi ha meno opportunità, anche organizzando eventi dedicati nelle fiere di settore; ha creato strumenti utili per gli sviluppatori come l'applicazione presskit(), che permette di organizzare facilmente i materiali da inviare alla stampa; fa lavoro da consulente, spesso accompagnando sviluppatori alle prime armi; sale sul palco delle principali fiere dedicate allo sviluppo per dare consigli agli sviluppatori su come affrontare il proprio lavoro; è costantemente impegnato nella discussione, online e non, attorno all'evoluzione del settore; ha perfino organizzato una conferenza dedicata agli sviluppatori interamente online e strutturata su un servizio di interpretariato multilingua.

L’impatto del Game Pass sulla scena indipendente

Rami Ismail sale spesso sul palco delle conferenze di sviluppatori per raccontare la sua esperienza alla comunità

Per esempio, nel 2019, un tema sulla bocca di tutti era l'apertura dell'Epic Games Store, il fatto che qualcuno stava provando a proporre un'alternativa a Steam. Ismail, all'epoca, era molto esplicito riguardo al suo apprezzamento della cosa, al suo volere qualcosa che spezzasse il monopolio. Chiaramente la sua era anche un'ottica da sviluppatore che guardava alle percentuali di guadagno trattenute dai proprietari dei negozi, che su Epic Games Store sono state fin da subito decisamente più favorevoli.

Come si è evoluta, questa cosa? "Bene, ma non nel modo che speravo. Nel frattempo è esploso Game Pass, in modi che francamente non ci aspettavamo. E ha completamente riscritto le regole del gioco. Il modello è cambiato e non come speravamo ma ci sono dei benefici. All'epoca, la speranza era che Steam andasse in difficoltà e dovesse cedere su alcune cose. A conti fatti, Steam produce talmente tanti soldi che possono fregarsene e continuare per la loro strada". Si è però intensificata, dice Ismail, la conversazione su quanto gli sviluppatori indipendenti dovrebbero guadagnare dai loro giochi e, soprattutto, è aumentata la consapevolezza da parte degli sviluppatori stessi su come dovrebbero funzionare queste cose, su cosa è giusto accettare in un contratto con un publisher e altri temi simili.

Epic Games ha svolto un importante ruolo nel migliorare il trattamento degli sviluppatori che pubblicano su App Store

Rimane, però, che a cambiare le regole non è stata Epic ma Microsoft, con il Game Pass: "È cambiata la concezione di cosa un indie deve fare con un videogioco. Si sta affievolendo l'idea di venderlo agli utenti e stiamo tornando a oltre un decennio fa, quando di fatto sviluppavi giochi e poi dovevi venderli ai produttori di piattaforme, poco importa se si tratti di un publisher, una console o un Game Pass. Oggi come oggi, un indie può sopravvivere facendo così, perché vendere direttamente al consumatore è incredibilmente rischioso. Ci sono più soldi, i publisher investono su più titoli e puoi ottenere un accordo e incassare a sufficienza per tirare avanti qualche anno e magari sviluppare un altro gioco. Nel contempo, però, il budget medio di un gioco indie è aumentato. Nel 2019 si stava fra i 150.000 e i 300.000 dollari, oggi si va dai 500.000 dollari al milione e mezzo. Per competere con cifre simili, ti servono più soldi. Per ottenere più soldi, servono modelli di business e profili di rischio diversi. E quindi stiamo vedendo un sacco di consolidamento, sia con le piattaforme che acquisiscono studi, sia in come vengono spesi i soldi. E oggi vengono spesi soprattutto nei servizi su abbonamento".

Secondo Ismail, questo modello durerà per una decina di anni e poi si cambierà ancora. Di sicuro, ritiene positivo il fatto che spesso i piccoli sviluppatori coprano immediatamente i costi di sviluppo e vadano in attivo semplicemente grazie all'accordo con Game Pass. Vede però dei rischi anche lì, perché "devi convincere un gruppo di cinque persone della bontà del tuo gioco. Il bello del modello in cui vendi direttamente al consumatore è che ricevi un po' di investimento, ti fai un nome e poi il pubblico decide se il tuo gioco merita.

Super Crate Box fu il primo gioco (e il primo successo) sviluppato da Vlambeer

Il che significa che ci sono tre miliardi di persone sulla Terra che possono deciderlo. Se hai successo, hai successo. Ma con questo modello devi convincere cinque persone, che devono provare a indovinare se il gioco piacerà a quei tre miliardi di persone là fuori". Secondo Ismail, nel momento in cui si escludono quelli palesemente basati sullo sfruttamento, non esistono modelli di business unicamente positivi o negativi. "Per esempio, tutta la discussione sul non fare volontariato, sul non lavorare gratis. È un ottimo principio, se vivi in un luogo nel quale hai accesso a finanziamenti. Ma se non hai modo di recuperare soldi... tutti lavorano gratis fino a che non arrivano i soldi. Il contesto è tutto, ti spiega perché la gente faccia determinate cose. Non è semplice comprenderne ogni sfumatura, è molto più facile dipingere le cose in bianco o nero".

È però interessante il suo punto di vista su come funziona una nuova piattaforma, che tipicamente al lancio produce un sacco di roba rischiosa che altrimenti non esisterebbe. Fa anche l'esempio di Apple Arcade, che all'inizio aveva una lineup molto particolare ma poi ha scelto di mirare alla retention, ovvero all'avere giochi che potessero trattenere costantemente la loro utenza, chiaramente più remunerativi. Oggi con Microsoft le cose vanno bene, ma come andrà fra cinque anni? "Non puoi fidarti di un'azienda. Puoi fidarti delle persone, ma le persone se ne vanno".

Al suo debutto, Apple Arcade ha avvicinato diversi sviluppatori anche famosi

Oltretutto, aggiunge, un publisher di videogiochi ha sostanzialmente due gruppi di clienti, entrambi da accontentare: chi acquista i videogiochi e chi li sviluppa. "All'inizio, quando introduci qualcosa di nuovo, non hai una posizione di potere che puoi usare per far contenti gli sviluppatori. Non puoi promettere di far arrivare il gioco a milioni di persone. E quindi devi promettere altro. Prometti soldi, supporto, marketing, gestione dei rischi. Se c'è un gioco molto interessante ma rischioso a cui lo sviluppatore tiene, puoi offrirgli un finanziamento che farebbe fatica a ottenere altrove. Ma quando la piattaforma ottiene potere, l'argomento per 'vendersi' diventa la piattaforma stessa. E gli sviluppatori perdono l'accesso a quella possibilità di prendersi dei rischi".

Il profilo dell'azienda non cambia, l'obiettivo è sempre stato il profitto, ma cambiando la situazione, cambia il modo più sensato di inseguire quell'obiettivo. "Quando le cose ingranano, se le persone al comando non cambiano, il modo di fare tende a rimanere lo stesso fino a che non inizia a costare soldi all'azienda. A quel punto a quelle persone viene chiesto gentilmente di levarsi dalle scatole e le cose cambiano. Succede sempre così, senza eccezioni. Sony lo fa ogni volta. Con PlayStation 3 e nei primi anni di PlayStation 4, supportavano alla grande gli indie. Con PlayStation 5? Che io sappia, sono partiti senza avere nessuna strategia relativa agli indie. So che Hermen Hulst ci sta lavorando e magari metteranno in piedi qualcosa". Un tempo, spiega Ismail, in Sony c'erano persone come Shawn Layden e John Drake che lavoravano per far funzionare le cose, ma poi si è consolidata l'idea che essere su PlayStation genera guadagni a sufficienza perché non sia necessario altro lavoro. "E quindi hanno eliminato team, non hanno colto alcune opportunità e insomma, Microsoft investe più soldi, gli sviluppatori vanno da Microsoft. Ma va sempre così. E accadrà ancora".

Son tutti bravi a elogiare Housemarque per Returnal, ma ve lo ricordate Matterfall?

Menzioniamo Housemarque come esempio simbolo della ciclicità di certe cose, uno studio che per tanti anni è stato legato a doppio filo a Sony e PlayStation, per poi ritrovarsi completamente tagliato fuori quando cambiarono le strategie, al punto di finire per mostrare il loro gioco su un tavolino fuori dalla hall principale dell'E3 in cui solo un anno prima Sony accoglieva decine di giochi indie. E poi, qualche anno dopo... Returnal e l'acquisizione. "Sono fermamente convinto," aggiunge Ismail, "che queste corporazioni siano intrinsecamente incapaci di prevedere un pericolo per la loro azienda. Perché finché le cose vanno bene, puoi continuare a fare le stesse cose, investendo sempre meno. Se hai qualcosa che funziona molto bene, ti serve sempre meno sforzo per continuare a venderlo. E quindi riducono costantemente lo sforzo fino a che, inevitabilmente, le cose vanno male. Non importa quanto sia bravo chi c'è all'inizio, prima o poi qualcuno dall'alto chiederà come mai si spendono tutti quei soldi e si mettono gli indie nel booth in fiera quando non sono gli indie che vendono le console. Qualcuno gli risponde che sono importanti per il brand e i rapporti con gli sviluppatori, ma poi si decide comunque di chiudere tutto".

Da tempo, il programma di Microsoft ID@Xbox rappresenta una vetrina rispettosa per gli sviluppatori indipendenti

Secondo Ismail accadrà anche con Game Pass: il team attuale, dice, è fantastico, tutti quanti, tutta la gerarchia, Chris Charla, il team di ID@Xbox, su su fino a Phil Spencer, lavorano con gli sviluppatori, sono affidabili nelle promesse che fanno. Ma prima o poi le cose cambieranno. Il problema, però, è che tutta la consolidazione di potere attualmente in corso sta generando spazi talmente ridotti che, quando qualcosa si rompe, diventa davvero complicato. In una certa misura, si è visto con Stadia e quanto la chiusura immediata ha messo nei guai gli studi che, siccome Stadia aveva investito su di loro, avevano deciso di basare su quella piattaforma il loro modello di business.

"L'unica cosa di cui ti puoi fidare è il fatto che chi sviluppa videogiochi vuole fare quello, vuole sviluppare videogiochi. La gente che si comporta bene potrebbe cambiare obiettivi e comportamento. Lo studio che tratta benissimo i suoi impiegati potrebbe entrare in crunch mortale. Devi essere pronto e capire che ci sono un sacco di forze che influiscono sullo sviluppo di videogiochi e che è veramente facile approfittarsi di te se tieni davvero a quello che fai. Vale anche per la stampa specializzata. Ti piace quello che fai, ti piacciono le parti belle di quel lavoro. Le uniche persone che lavorano in questi ambiti sono persone che amano quello che fanno. Altrimenti non lo farebbero. Non lo farei io, non lo faresti tu. Siamo entrambi qui perché amiamo i videogiochi. Il che ci rende facili da sfruttare".

Ve lo ricordate Google Stadia?

Avendo menzionato Game Pass e Stadia, viene spontaneo passare a parlare di streaming. Ismail vede un possibile futuro "smaterializzato", in cui sarà possibile giocare un po' a tutto tramite qualsiasi pezzo d'hardware grazie allo streaming: "Penso che prima avremo una sorta di modello ibrido, in cui si scaricherà una piccola parte del gioco, il cuore, e il resto passerà dallo streaming. Pensa agli FPS, non possono funzionare in streaming, con la logica del gioco eseguita altrove. Ma il gameplay di base, 'moment to moment', è probabilmente una parte molto piccola del gioco. Se giochi a un Destiny, il 95% del gioco, probabilmente, è composto da contenuti, roba che viene scaricata, effetti speciali eccetera. Ma il gameplay di base, le meccaniche centrali, probabilmente, è qualcosa come 100 o 200 MB. Penso che troveranno una soluzione di compromesso, non so come, ma credo che sia la direzione da seguire perché questa cosa possa funzionare. Parte del gioco verrà eseguita sul tuo dispositivo. E se pensi a Chromecast, quell'oggetto fa girare in locale l'app di Netflix e una serie di altre app. Per fare quello che sto dicendo basterebbe un dispositivo lievemente più potente, e se pensi a cosa gira su un telefono oggi... Quindi basta un telefono o un dispositivo che possa far girare bene la logica di gioco e poi la grafica, il networking, tutta la roba che richiede effettivamente potenza la lasci sul server. Secondo me andremo in quella direzione".

Arriverà il momento in cui il cloud gaming sarà assolutamente ineccepibile?

Con la tecnologia attuale, secondo Ismail, lo streaming funziona molto bene su giochi dal ritmo contenuto, avventure, RPG, strategici, "Ma deve funzionare bene con Destiny, e non mi sento di dire che mi sia capitato di giocare davvero bene a Destiny in streaming, se non sulla mia rete locale, che però non è il punto. Il punto è fare in modo che, se sono in viaggio e provo a giocare nella mia camera d'albergo, funzioni. Poi, certo, c'è anche il problema che la connessione in albergo non è abbastanza rapida".

E riguardo alla possibilità di comprare un singolo pezzo d'hardware e avere accesso a tutto grazie allo streaming, invece di dover comprare quattro macchine diverse, "il problema è che dovrebbe produrlo un'azienda con cui vogliono lavorare tutti. Inoltre, tutti hanno capito che i soldi veri li fai ponendoti come intermediario, lo si è visto con le innumerevoli piattaforme di streaming che sono nate per film e serie TV. Quindi, insomma, funzionerà su un singolo pezzo d'hardware, ma tutti vogliono che sia il loro pezzo d'hardware. Quello che penso potrebbe accadere, e Microsoft è chiaramente in vantaggio su questo fronte, è che saranno Microsoft e Nintendo. Se ci sono due aziende che potrebbero lavorare assieme per far accadere questa cosa, sono loro".