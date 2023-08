Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2: possibile data d'uscita spuntata online

Stando a quanto riportato, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 sarà ripresentato al PAX West 2023, che si svolgerà tra circa due settimane.

È spuntata online una possibile data d'uscita di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 : il 27 ottobre 2023 . A riportarla è stato l'account X @GamerTrader1, che l'avrebbe trafugata dal negozio digitale del distributore dell'edizione fisica del gioco, Plaions.

Uno sviluppo travagliato

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è un mistero

Attualmente è difficile dire come potrebbe essere Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, visto che quanto fatto dal team di sviluppo originale pare essere stato per la gran parte modificato.

Che qualcosa si sarebbe mosso nel 2023 era stano annunciato da Paradox Interactive, l'editore, che a giugno aveva pubblicato delle nuove immagini, promettendo delle novità per settembre 2023. Inoltra novembre 2022 il CEO di Paradox aveva parlato del potenziale arrivo del gioco nel 2023. Quindi possiamo affermare che la fuga di notizie corrisponde in buona parte alle informazioni ufficiali.

Considerando che inizialmente Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 avrebbe dovuto uscire nel 2019 e che il cambio di team di sviluppo c'è stato nel 2020 è chiaro che moltissimo sia stato rifatto, probabilmente in seguito alle reazioni dei giocatori non poprio positive ai primi materiali mostrati.