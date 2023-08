Metal Gear Solid Master Collection Vol.1, Konami avverte della presenza di contenuti non appropriati

Nella raccolta Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 è stato inserito un avviso che avverte della presenza di contenuti non appropriati , secondo la sensibilità odierna, nonché del fatto che la visione originale dell'autore non è stata modificata. Insomma, Konami ha voluto chiarire che nulla è stato toccato rispetto alle edizioni originali, almeno dal punto di vista contenutisco.

Contenuti d'epoca

Nulla è cambiato nella Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1

All'avvio della Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 appare il classico disclaimer che avvisa che i contenuti non sono stati cambiati e che alcune scene potrebbero avere un impatto differente di quello che ebbero venticinque anni fa.

"Questo gioco contiene espressioni e temi che potrebbero essere considerati obsoleti. Comunque, questi elementi sono stati inclusi senza modifiche per preservare il contesto storico in cui il gioco è stato fatto e la visione originale dell'autore." Da notare che l'avviso non cita mai Hideo Kojima, il cui nome rimane comunque implicito, considerando anche che non è stato rimosso dai giochi.

L'avviso non spiega quali scene potrebbero essere considerate obsolete e non adatte alla sensibilità moderna, ma come dimenticarsi delle battute di Snake alle donne in Metal Gear Solid? Inoltre vengono fumate sigarette, in particolare nei titoli usciti su MSX2, dove hanno la funzione di calmare i nermi di Snake e funzionano quindi come un oggetto benefico. O forse il riferimento è ai 720p?

Per il resto vi ricordiamo che Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 uscirà il 24 ottobre 2023 su Nintendo Switch, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC. Includerà i tre Metal Gear Solid, Metal Gear 1 e 2 per MSX2 e Metal Gear e Snake's Revenge per NES.