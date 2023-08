Armored Core 6: svelate risoluzione e framerate su PS5, Xbox Series X|S, PC e oldgen

Risoluzione e framerate su PC e console old-gen

Armored Core 6: un'immagine tratta dal gioco

Per ovvi motivi sulle console della passata generazione ci saranno dei compromessi maggiori, con il framerate bloccato a 30 fps su tutte le piattaforme e nessun supporto al ray tracing. Su PS4 Armored Core 6: Fires of Rubicon girerà a 1080p e su Xbox One a 900p. Su PS4 Pro la risoluzione sale 3200 x 1800p, mentre Xbox One X girerà in 4K, anche meglio di Series S se non fosse per il limite dei 30 fps.

Chiaramente il PC risulta piattaforma la migliore globalmente, a patto di avere una configurazione adatta. Ecco i requisiti minimi e consigliati. Oltre alla risoluzione massima 4K e il supporto al ray tracing (anche questa volta limitato al solo garage) è l'unica versione che può raggiungere i 120 fps e impostare liberamente i parametri grafici a seconda delle esigenze.

Vi ricordiamo che Armored Core 6: Fires of Rubicon sarà disponibile a partire da venerdì 25 agosto 2023.