Starfield: Bethesda ha risposto alle polemiche sulla schermata del menù principale troppo semplice

In un universo parallelo in cui è andato tutto bene, la gente vive felice e serena, ma in questo sta facendo polemica sulla schermata del menù principale di Starfield, considerata troppo semplice, quindi segno di poca cura da parte del team di sviluppo. La discussione in merito è diventata così rumorosa che Bethesda si è sentita in dovere di rispondere, per voce di Pete Hines.

Il menù che fa discutere Starfield fa già discutere da mesi In realtà la polemica ha anche un padre nobile: Mark Kern, ex-sviluppatore di World of Warcraft, che ha condiviso su X l'immagine del menù principale di Starfield suggerendo che non gli è stato dedicato molto tempo. In realtà Kern è stato molto più caustico: "La schermata di avvio di un gioco può dire molto su quanto il team andasse di fretta e su quanto sia orgoglioso del suo lavoro. La schermata di avvio di Starfield può mostrare sia delle scadenze molto strette per un team appassionato ma oberato di lavoro, sia un team a cui non importa niente." Kern ha poi spiegato che le schermate principali vengono spesso realizzate alla fine dello sviluppo, perché i team sono troppo impegnati a sviluppare il gioco principale: "è abbastanza comune che una schermata d'avvio cambi completamente al lancio del gioco o con la patch 0. I team orgogliosi vogliono mostrare subito il meglio e spesso rifanno questo aspetto subito prima che il gioco arrivi ai giocatori."