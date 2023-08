Classifica europea: PS5 è la console più venduta a luglio 2023, GTA 5 primo tra i giochi

GamesIndustry ha riportato i dati di vendita del mercato videoludico in Europa relativi al mese di luglio 2023. Un mese senz'altro particolare, visto che al primo posto della classifica dei giochi più venduti c'è GTA 5, un titolo uscito originariamente 10 anni fa. Lato hardware invece continua la scia positiva di PS5, che anche il mese scorso è stata la console più venduta nel vecchio continente.

Lato hardware sono state vendute 493.000 console, ben il 62,5% in più su base annuale e inferiori del 2% rispetto a giugno 2023. Viene fatto notare che all'appello mancano i dati di Germania e Regno Unito, due mercati chiave per l'Europa, dunque tali dati sono solo indicativi.

Come detto in apertura, PS5 è stata la console più venduta in Europa a luglio, che ha registrato un +244% di unità su base annuale e +24% rispetto a giugno. Questo risultato è dovuto anche allo sconto applicato da Sony sulla console proprio durante il periodo preso in esame. In totale, le vendite di PS5 nel 2023 sono cresciute del 203% su base annuale.

Nintendo Switch è invece al secondo posto, con le vendite che sono diminuite del 9% rispetto al 2022. In compenso le vendite totali nel 2023 sono alla pari con quelle dello scorso anno, il che è un grande risultato per una console che pare ormai prossima alla pensione.