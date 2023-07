Classifica europea: PS5 è stata la console più venduta a giugno, Diablo 4 primo tra i giochi

*dati di vendita in digitale non disponibili

Precisiamo che non sono stati inclusi i dati delle vendite digitali sull'eShop di Nintendo, in quanto non forniti dalla compagnia, il che chiaramente ha delle ripercussioni nella top 10. Ad esempio, è molto probabile che contando anche le copie digitali The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom si sarebbe classificato terzo e non quarto.

PS5 a giugno ha registrato vendite superiori del 116% su base annuale

Dai dati forniti da GamesIndustry inoltre apprendiamo che a giugno 2023 sono state vendute 15,5 milioni di copie di giochi, di cui 10,5 milioni in digitale. Parliamo di un incremento del 20% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, giustificato in parte dal fatto che quest'anno ci sono molte uscite di grande rilievo che si sono concentrate negli ultimi mesi, come per l'appunto Final Fantasy 16, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Diablo 4, .

A proposito dell'action GDR di Blizzard, Diablo 4 è il secondo gioco venduto più velocemente del 2023 subito dietro a Hogwarts Legacy e davanti a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ma ribadiamo che i dati non tengono conto delle copie digitali vendute su eShop. Il 66% delle copie sono state acquistate su PC, il 21% su PS5, il 9% su Xbox Series X|S e il restante 4% su PS4.

Lato hardware, sono state vendute 500.700 console, con un incremento del 33% rispetto a giugno 2022. Questo grazie alla maggiore disponibilità di PS5 che il mese scorso ha registrato vendite superiori del 116% su base annuale, battendo Nintendo Switch che invece ha registrato un piccolo calo del 2,3%. Xbox Serie X|S sono rimaste fondamentalmente stabili, registrando un -0,8% di unità acquistate.

Infine per quanto riguarda gli accessori, a giugno 2023 il più gettonato è stato ancora una volta il Dualsense di PS5, seguito dal controller wireless di Xbox che ha registrato un incremento di vendite sostanzioso grazie alla limited edition a tema Starfield.