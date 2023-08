Starfield: sviluppatori mettono in guardia da congetture e notizie inventate

Emil Pagliarulo, il capo dei designer di Starfield , nonché nome storico di Bethesda Softworks, ha messo in guardia i giocatori sulle congetture e le notizie inventate che stanno circolando online in queste ore, basate su informazioni trafugate che spesso tengono conto solo di scampoli del gioco completo.

Il punto di vista di Pagliarulo

Attenti alle congetture e alle notizie inventate

Pagliarulo, che vanta nel suo portfolio tra gli altri Fallout 4, The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 76, ha toccato l'argomento in un post su X, in cui ha definito molte informazioni riportate da presunti insider come completamente inventate. Ha anche parlato di analisi errate basate su di una singola immagine, facendo probabilmente riferimento alla polemica sul menù principale del gioco, e ha dato un consiglio generale: "Volevo solo ricordare a tutti che le fughe di notizie sono fughe di notizie, indipendentemente da chi le riporta. Gli embarghi vengono messi per una ragione, e ogni congettura basata su così poche informazioni è semplicemente tirare a indovinare."

"D'altro canto, i fan sono eccitati", ha continuato Pagliarulo, "e il gioco è quasi arrivato." Quindi l'idea sarebbe quella di aspettare che esca, prima di trarre conclusioni affrettate basate su informazioni frammentate, spesso piene di pregiudizi.

Difficile che avvenga, considerando che siamo su internet. Per il resto vi ricordiamo che Starfield sarà disponibile a partire dal 6 settembre 2023 per PC e Xbox Series X/S, anche per gli abbonati al Game Pass, Xbox e PC.