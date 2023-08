Starfield, la storia finisce online, i fan di PlayStation hanno dichiarato guerra al gioco?

Con la distribuzione dei codici delle recensioni di Starfield è successo l'inevitabile: la storia è stata trafugata da qualcuno e ha iniziato a circolare online. A quanto pare c'è chi ha deciso di dichiarare guerra al gioco di Bethesda, professandosi un fan di PlayStation. Quindi è bene che si faccia particolarmente attenzione alle anticipazioni , o spoiler che dir si voglia, in particolare quelle improvvise per il puro gusto di rovinare la festa agli altri.

La guerra contro Starfield

C'è una guerra in atto contro Starfield dagli utenti PlayStation?

L'avviso arriva dal subreddit ufficiale di Starfield, dove l'utente MosquitoSmasher ha riportato anche il nickname del primo che pare abbia fatto iniziare a circolare la storia, tal XboxTears360, che ha minacciato anche di voler creare più di 1.000 account falsi su Metacritic per bombardare il gioco di recensioni negative (il che fa capire anche l'utilità delle recensioni degli utenti su Metacritic).

Molti nel post temono che sia stata organizzata una vera e propria guerra contro il gioco di Bethesda, mossa dai fan PlayStation (XboxTears360 si dichiara essere un "ambasciatore di PlayStation" nel suo profilo su X), anche se per ora pare essere più l'opera di pochi individui, apparentemente frustrati dal non poter giocare a Starfield.

Che dire, speriamo che non cia sia un'escalation nei prossimi giorni. Va ricordato comunque che Starfield non è certo il primo gioco la cui storia è finita online prima del tempo. Ad esmepio è successo lo stesso a Final Fantasy 16, Star Wars Jedi: Survivor e God of War Ragnarok, per citare dei titoli recenti.