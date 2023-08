Immortals of Aveum gira a 60 fps con FSR 2 su PS5 e Xbox Series X|S

Immortal of Aveum gira a 60 fps con FSR 2 su PS5 e Xbox Series X|S: lo ha annunciato il team di sviluppo del gioco, Ascendant Studios, a margine della presentazione delle funzionalità presenti su PC.

In uscita il 22 agosto, Immortals of Aveum utilizzerà il potente Unreal Engine 5 e potrà dunque contare sull'impiego di tecnologie come Nanite, Lumen e Niagara, puntando alla miglior resa visiva possibile su tutte le piattaforme.

"Abbiamo potuto sfruttare la flessibilità e la modularità delle console Sony e Microsoft per ottimizzare il gioco con grande attenzione in base ai punti di forza di ogni sistema", ha scritto il team. "Per questo su PS5 e Xbox Series X|S Immortals of Aveum girerà a 60 fps alla massima risoluzione possibile grazie alla magia di FSR 2."