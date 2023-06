Immortals of Aveum è stato rinviato, ecco la nuova data di uscita su PS5, Xbox e PC

EA e gli sviluppatori di Ascendant Studios hanno annunciato il rinvio di Immortals of Aveum. Precedentemente atteso per il 20 luglio, la nuova data di uscita dello sparatutto a base di magie su PC, PS5 e Xbox Series X|S fortunatamente non è troppo lontana: il 22 agosto 2023.

Come spiegato in un lungo post sul blog ufficiale degli sviluppatori, la decisione è stata presa per dare al team tutto il tempo necessario per apportare i ritocchi finali, aggiungere ulteriori funzionalità per la versione PC e assicurarsi che il gioco arrivi nelle mani dei giocatori in condizioni impeccabili.

"Ciao maghi combattenti. Nelle ultime settimane le vostre reazioni a Immortals of Aveum sono state incredibilmente stimolanti: dal nostro trailer al PlayStation Showcase, alle recenti anteprime hands-on, all'ultima rivelazione del gameplay, fino all'essere nominati uno dei giochi più attesi del Summer Game Fest. È stato fantastico", recita il post.

"Come sapete, questo è il nostro primo gioco come studio indipendente autofinanziato. Siamo partiti cinque anni fa con l'ambizioso obiettivo di realizzare un FPS magico originale in un nuovo mondo fantasy. Lungo il percorso, abbiamo affrontato una pandemia, costruito un nuovo team, sviluppato su Unreal Engine 5.1 e superato i limiti di ciò che pensavamo fosse possibile. Ora riusciamo a vedere il traguardo."

"I recenti feedback al gioco ci dimostrano quello che già sentivamo: Immortals of Aveum è qualcosa di speciale. Per realizzare appieno la nostra visione, ci prenderemo qualche settimana in più, fissando la nuova data di lancio a martedì 22 agosto. Questo ci darà il tempo di perfezionare ulteriormente il gioco, di finire di ottimizzare tutte le piattaforme e di realizzare un lancio impeccabile. Lo dobbiamo a noi stessi e a voi. Restate sintonizzati sui nostri canali per ulteriori informazioni nelle prossime settimane, e grazie per aver percorso questo viaggio con noi!"

Come detto in apertura fortunatamente parliamo di un rinvio di un solo mese, quindi non sarà un'attesa lunghissima. Nel frattempo potete ingannare il tempo leggendo il nostro provato di Immortals of Aveum.