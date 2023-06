PlayStation Plus: ecco i titoli e le serie più giocate

Sony ha annunciato quali sono i giochi e le serie più giocate dagli abbonati a PlayStation Plus Premium ed Extra, fornendo la top 3 di entrambe le categorie. Se vogliamo l'unica sorpresa è la presenza di Stray tra i titoli più giocati, mentre non stupisce vedere God of War, Resident Evil e The Last of Us tra le serie più apprezzate.

Vediamo entrambe le classifiche:

I tre giochi più giocati dagli abbonati a PlayStation Plus Premium ed Extra



Stray

Marvel's Spider-Man Miles Morales Ghost of Tsushima

Le tre serie più giocate dagli abbonati a PlayStation Plus Premium ed Extra

God of War

Resident Evil The Last of Us

Il servizio in abbonamento PlayStation Plus sta prendendo sempre più piede tra i giocatori PlayStation, che sicuramente apprezzano la ricca disponibilità di titoli. Ad esempio solo questo mese ne saranno aggiunti più di venti. Insomma, abbonandosi c'è davvero molto da giocare, con titoli per tutti i gusti.