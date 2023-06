ID@Xbox Showcase annunciato da Microsoft con data: nuova presentazione sui giochi indie

Microsoft ha annunciato ancora un altro evento di presentazione con l'ID@Xbox Showcase, fissato per l'11 luglio 2023 e incentrato sui giochi indie provenienti dal programma ID@Xbox, organizzato in collaborazione con IGN, a quanto pare.

Dopo l'Xbox Games Showcase 2023 dell'11 giugno e lo Showcase Extended della settimana successiva, arriva dunque anche una nuova presentazione interamente dedicata ai giochi indie per l'11 luglio 2023, a dimostrazione di una notevole accelerazione sul fronte della comunicazione da parte di Microsoft in questo periodo.



Il programma ID@Xbox consente agli sviluppatori indipendenti di ricevere supporto da Microsoft sul fronte dello sviluppo e della pubblicazione dei giochi su Xbox, e da tempo rappresenta un canale molto importante e proficuo per il rilascio di titoli indipendenti sulle console Microsoft.

Non è chiaro quanti giochi nuovi possano essere annunciati e presentati all'evento dell'11 luglio, considerando che ci sono stati già due showcase di notevole durata questo mese, ma speriamo di vedere un'altra bella ondata di titoli indie in arrivo.

Considerando le collaborazioni in corso di Microsoft, tra le maggiori speranze c'è ovviamente Hollow Knight: Silksong, ma sono comunque tanti i giochi indie che potrebbero essere mostrati nel corso dell'evento, come successo anche per i precedenti di questo tipo.