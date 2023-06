Xbox Games Showcase è stata la conferenza più vista di giugno 2023

StreamCharts ha pubblicato la classifica delle conferenze videoludiche più viste di questo inizio giugno, ovvero del periodo corrispondente alla Summer Game Fest 2023, svelando che l'Xbox Game Showcase è stata la presentazione più vista, superando l'evento principale di Geoff Keighley.

La classifica è stilata in base al picco di visualizzazioni, dunque si parla qui di spettatori contemporanei nel corso della diretta, non di visualizzazioni totali anche nel periodo successivo.

Il grafico con la classifica delle conferenze più viste a giugno 2023

Come vediamo nel grafico riportato qui sopra, Xbox Games Showcase 2023 risulta essere la conferenza più vista, con un picco di 2.387.524 spettatori contemporanei online.

A seguire c'è proprio la serata principale della Summer Game Fest, condotta da Geoff Keighley, che ha raggiunto 2.025.712 spettatori di picco. Più staccato l'Ubisoft Forward in terza posizione, con 1.163.861 spettatori e a seguire il Capcom Showcase e poi il PC Gaming Show entrambi sopra i 600.000 spettatori contemporanei.

Il grafico prende in considerazione solo le conferenze di giugno 2023, ma la più vista del periodo allargato sarebbe il PlayStation Showcase andato in scena alla fine di maggio. Questa è stata una delle conferenze più viste in assoluto per Sony, raggiungendo un picco di visualizzazioni contemporanee di 2.670.504, comunque non molto distante dall'Xbox Game Showcase 2023, anche considerando l'aspettativa enorme che il PlayStation Showcase si portava dietro, dopo la lunga attesa dal precedente.