The Callisto Protocol: Final Transmission, il DLC finale, ha una data d'uscita

The Callisto Protocol sta per ricevere Final Transmission, quello che sarà il DLC finale per il survival horror di Striking Distance, destinato a concludere definitivamente la storia, almeno in base a quanto sembra emergere dal tweet di presentazione degli sviluppatori, che ha la data d'uscita a partire dal 27 giugno.

Presentato con un breve teaser trailer, Final Transmission viene definito "l'emozionante capitolo finale di The Callisto Protocol", dunque probabilmente una sorta di epilogo definitivo che va a piazzarsi dopo la conclusione della storia base del gioco, in attesa di conoscerlo meglio.



The Callisto Protocol: Final Transmission sarà disponibile dal 27 giugno 2023 esclusivamente su PlayStation e successivamente, il 29 giugno 2023, anche sulle altre piattaforme, ovvero PC e Xbox. Si tratta dunque di un DLC in esclusiva temporale di 48 ore, a quanto pare.

Questo dovrebbe rappresentare la conclusione anche delle aggiunte contenutistiche per The Callisto Protocol, che solo qualche settimana fa aveva ricevuto il pacchetto Riot Mode come ulteriore aggiunta, anche se restiamo in attesa di eventuali altre novità previste per il titolo di Striking Distance e Krafton.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Callisto Protocol, gioco creato dall'autore di Dead Space, Glen Schofield e che richiama molto il titolo di Visceral Games.