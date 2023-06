Ghost of Tsushima: il film sarà 'anti-samurai', dice il regista Chad Stahelski

In maniera alquanto curiosa, il regista Chad Stahelski ha definito il suo film di Ghost of Tsushima come "il più anti-samurai dei film sui samurai", parlando a ComicBookMovie durante un'intervista.

La pellicola si trova al momento in fase di piena produzione, e Stahelski ha già riferito in precedenza di volersi mantenere quanto più fedele possibile al materiale originale, ovvero il gioco di Sucker Punch che lui apprezza particolarmente.

"Il gioco racconta la storia di Jin Sakai, e proprio per questo direi che il film diventa il più anti-samurai dei film sui samurai, perché la storia originale è questa", ha affermato il regista. "Il viaggio che Jin effettua passando attraverso la sua transizione e le sue scelte tra chi vuole diventare e chi gli altri vogliono che diventi, o ciò che sarebbe costretto a diventare per onore, è una cosa molto interessante. La storia e i personaggi in questa sono qualcosa che non voglio assolutamente perdere".

Per rimanere fedele alle tematiche trattate, dunque, si tratta di recuperare alcuni stilemi dei film di samurai ma stravolgerne alcune tematiche e contenuti. "Voglio mantenere lo stile visivo", ha inoltre riferito il regista, che ha diretto anche John Wick, il problema è piuttosto il fatto di riuscire a condensare l'esperienza di gioco in una pellicola di due ore, a quanto pare.