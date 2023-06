Pokémon: il cosplay di Azzurra di ako_cos è perfetto per l'estate

In attesa di scoprire quali avventure ci attendono nelle espansioni di Scarlatto e Violetto in arrivo quest'autunno, ako_cos ci ripropone il suo riuscitissimo cosplay di Azzurra direttamente da Pokémon Spada e Scudo.

Azzurra è la capopalestra della città portuale di Keelford, una delle tappe del percorso del giocatore per diventare Campione di Galar. Quando scende in campo con i suoi fidi Pokémon di tipo Acqua si lascia andare mettendo in mostra un carattere molto competitivo e combattivo, ma cambia completamente personalità per la sua seconda professione di modella, dove dimostra grazia ed eleganza.

Difficile muovere delle critiche al cosplay realizzato da ako_cos che risulta curato in ogni minimo dettaglio, in particolare per quanto riguarda l'acconciatura dell'allenatrice, che solitamente è difficile da ricreare in maniera convincente, e il costume da bagno iconico del personaggio.

