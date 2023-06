Zelda: Tears of the Kingdom, il cosplay di Riju di Cutiepiesensei è da vera Gerudo

Cutiepiesensei torna all'opera con un cosplay di Riju veramente impressionante per la sua fedeltà all'originale personaggio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, come dimostrato da questo simpatico video pubblicato dalla modella su Instagram.

Dopo aver dimostrato le sue capacità trasformiste con il cosplay di Urbosa un po' di tempo fa, Cutiepiesensei è tornata all'opera con la discendente del personaggio in questione, ovvero Riju, fiera leader dei Gerudo all'interno del nuovo capitolo del gioco per Nintendo Switch.

Riju è un personaggio che ricopre una certa importanza all'interno di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e che rimane impresso per il suo indubbio fascino, sia per quanto riguarda la personalità che il suo aspetto, grazie anche ai complessi ornamenti che la caratterizzano.

Tutto questo ha chiaramente stimolato la creatività della cosplayer, che nel video riportato qui sotto ci mostra anche diverse fasi della creazione del costume di Riju. Come si conviene a chi pratica quest'arte in maniera seria, Cutiepiesensei è infatti una che evidentemente pensa in prima persona alla creazione dei costumi e degli accessori, partendo dalla progettazione per arrivare alla realizzazione vera e propria.

Se cercate altri cosplay, vi rimandiamo ad alcuni dei più recenti pubblicati su queste pagine, come il cosplay di Caulifla da elia.fery e quello di Marion in costume da bagno da Elia.fery tratti da Dragon Ball, il cosplay di Futaba da Carry.key da Persona 5, quello di Vedova Nera di pamdroid18, il cosplay di Ino Yamanaka da AlienOrihara tratto da Naruto Shippuden, quello di Camie da Shirogane-sama tratto da My Hero Academia, il cosplay di Tsunade da capeOfwonders tratto da Naruto e quello di Lucy e Rebecca da Xenon_ne e Loli_Samurai tratto da Cyberpunk Edgerunner.