PC Gaming Show 2023, tutti i giochi e gli annunci dello spettacolo dedicato al Personal Computer

Il tema di quest'anno, come per Devolver, è l'IA che crea videogiochi, questa volta con le fattezze di Frankie Ward, celebre presentatrice di videogiochi.

Tutti i giochi del PC Gaming Show

Frostpunk 2

Si parte con l'attesissimo Frostpunk 2, il seguito del bellissimo strategico nel quale bisogna gestire un villaggio che deve sopravvivere a un ambiente congelato. il gioco arriverà nel 2024.

Il secondo gioco è Teardown, un sandbox heist game il voxel nel quale è possibile personalizzare facilmente le mappe per creare metodi di distruzione.

505 Games porta al PC Gaming Show la sua nuova avventura ambientata in un universo cyberpunk, dalle atmosfere alla Blade Runner. In Welcome to Nivalis si può andare in barca, pescare e interagire coi tanti personaggi presenti.

Il gioco successivo è un manageriale di nave spaziale, ispirato a tanti manga e anime giapponesi degli anni 70-80. Jumplight Odyssey sembra essere molto interessante.

Si passa a uno sparatutto survival con grafica ultra realistica nel quale bisogna esplorare tante ambientazioni abbandonate. Si chiama Road to Vostok.

Embenezer and the Invisible World è un metroidvania basato su Chrismas Carol nel quale controllerete una versione decisamente più dinamica del vecchio Scrooge che dovrà affrontare i fantasmi del passato, del presente e del futuro. La demo è disponibile per Steam.

Warhaven fa una capatina anche al PC Gaming Show. Si tratta di un gioco PvP all'arma bianca piuttosto spettacolare.

Si passa ad un gioco dalla grafica retrò e la grafica isometrica che sembra richiamare i capolavori del passato come Command&Conquer. Dorf è il nome di questo strategico in tempo reale.

Sulfur è uno sparatutto in prima persona dalla grafica fumettosa, anche se piuttosto oscura. Ci sono elementi survival, magia, esplorazione e anche un discreto grado di violenza.

Saleblazers è un gestionale nel quale bisogna costruire il proprio punto vendita dei sogni.

Si prosegue con un gioco che sembra prendere molta ispirazione dai Persona. La parte narrativa, infatti, sembra preponderante, c'è della violenza, nonostante in Eternights i combattimenti siano in tempo reale.

Gli sviluppatori di Pax Day presentano il loro gioco, un open world adventure game nel quale il focus è basato sull'esplorazione e la mitologia medioevale. La missione sarà quella di esplorare il mondo, creato in maniera ricca e dettagliata, ispirandosi a veri miti e leggende.

Si passa a una World Premiere di Sumo Lemington, Stampede: Racing Royale, un clone di Mario Kart con coloratissimi personaggi e oltre 30 giocatori contemporaneamente.

Mars Horizon 2 è un gioco che ha usato le conoscenze di veri professionisti per costruire razzi in grado di volare verso il pianeta rosso.

Patch of Exile 2 si mostra al PC Gaming Show con un lungo filmato di gameplay dal quale si capisce il cuore di questo gioco di ruolo action che andrà a insidiare Diablo 4.

Ferocious è un gioco di avventura nel quale il giocatore si trova su di un'isola a metà strada tra quella di King Kong e Jurassic Park. Il suo compito, ovviamente, sarà quello di trovare il necessario per sopravvivere e, anzi, diventare cacciatore.

Si pazza a un puzzle game con ispirazione fantasy ambientato in un mondo davvero affascinante. I rompicapi possono essere risolti in solitaria o in compagnia di altri giocatori. Il nome di questo gioco è Islands of insight.

Lords of the Fallen torna a mostrarsi. Si tratta di un soulslike nel quale bisogna muoversi tra due mondi differenti, ma entrambi pericolosi.

Con un salto stilistico notevole si passa ad un manageriale nel quale bisogna costruire e gestire un castello a metà strada tra il moderno e il medioevale. Il vostro castello attirerà anche avventurieri che vorranno provare a razziarlo: per questo potrete organizzare nel difese in questo Dungeon Masters.

Come world premiere arriva un'avventura bidimensionale, Mariachi Legends. che mescola avventura con combattimenti e mistero, in un mix sospeso tra oriente e Spagna.

Si passa ad uno strategico di stampo medioevale piuttosto interessante basato sulla licenza di Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin.

Altra World Premiere, un'avventura narrativa dallo stile piuttosto interessante per via delle influenze cyberpunk: Citizen Sleeper 2.

Tiny Build presenta Critter Cove, un gioco d'avventura in terza persona che ricorda un po' Wind Waker. A bordo di una nave si possono esplorare diverse isole, conoscere tante persone diverse e anche espandere il proprio villaggio.

hidden door ha presentato una versione piuttosto interessante dei classici RPG carta e penna. Il software cambia in base alle vostre scelte, suggerisce evoluzioni e reagisce alle vostre scelte. Il sistema e la storia cambiano in base alle vostre scelte, dando sempre nuove alternative con le quali giocare.

Klei Entertainment ha presentato Dread Pilot, un nuovo dungeon crawler fantascientifico. A bordo di una piccola nave spaziale bisognerà andare in giro a collezionare risorse, commerciare e, ovviamente, sopravvivere ai pericoli.

Dopo una pubblicità di Miasma Chronicles è il turno di Undead Inc., un gioco a base di zombie, con tanta azione, apparentemente.

Altra World Premiere, questa volta si tratta di un gioco bidimensionale, anche questa volta ambientato in un universo cyberpunk: Altered Alma.

Il gioco successivo sembra un mix tra F-Zero e un gioco musicale: Invector Rhythm of the Galaxy. Poi si passa a un'avventura in prima persona in un pianeta deserto nel quale una persona è rimasta intrappolata e deve capire quello che è successo in precedenza. Il tutto con puzzle, misteri e un pizzico di sovrannaturale: The Invincible.

Park Beyond è un gestionale di parco di divertimenti in arrivo il 16 giugno.

Si passa ad un'altra World Premiere, un gioco di ruolo isometrico nel quale si interpretano un mago, un guerriero e un arciere. Pathfinder: Gallowspire Survivors è il nome di questo progetto.

Il gioco successivo è un picchiaduro 2 contro 2 molto colorato e spettacolare: Diesel Legacy mescola Street Fighter con Smash Bros.

Nel gioco successivo si guida una bicicletta in scenari in 3D piuttosto movimentati. In Parcel Corps bisogna portare il proprio carico da un punto all'altro della città evitando problemi e ostacoli.

Fabledom è un gioco survival ambientato in un mondo magico popolato da maiali e altre mostruosità.

Si passa ad un gioco che sembra omaggiare in grande MegaMan, sia nella grafica che nel gameplay. In 30XX ci sarà una modalità coop e una roguelite, oltre che un editor di livelli.

Chimera è la nuova World Premiere. Si tratta di un altro survival, questa volta in un mondo che sembra uscire da Avatar, nel quale le temperature più estreme rischiano di bruciare tutto quello che non si è riparato in tempo.

Un gioco di ruolo action ambientato nei caraibi ancora ci mancava. Per questo motivo l'arrivo di Shadow Gambit è una sorta di ventata di aria fresca, con le sue atmosfere alla Monkey Island e il gameplay alla Diablo.

Tempo di una nuova World Premiere nella quale siamo alla guida di un mezzo spaziale impegnato nell'esplorazione di alcuni pianeti davvero brutali. Sembra essere una sorta di simulatore di Mako, ma iperrealistico. Exo Rally Championship unisce il muoversi in questi ambienti estremi con le gare.

Frontgiant Studio mostra Stormgate, il loro nuovo strategico in tempo reale. Si tratta di una versione più moderna del genere, anche se il suo aspetto è quello classico degli RTS.

Restando nel mondo della fantascienza si passa ad un gioco con un po' di vibes da Star Wars, gameplay simil DOOM e tanta brutalità: Fortune's Run.

Un gioco sulla Seconda Guerra Mondiale ancora non lo avevamo visto e con Hell Let Loose abbiamo riempito questo buco. Si tratta di uno sparatutto in prima persona piuttosto dinamico, nonostante il taglio più realistico.

Atomic Picnic si mostra brevemente, così come The Game of Galaxy, Mullet Madjack, Gaucho and the Grassland, Revival Recolonization e Nova Lands.

Vampire Survivors presenta il suo nuovo aggiornamento l'1.5 disponibile a partire da domani.

Poi si passa a Baldur's Gate 3, l'attesissimo gioco di ruolo di Larian. Prima con un simpatico siparietto animato, poi con una presentazione più classica del gioco che mette in luce le qualità della città che dà il nome alla serie.

Ember Knights è un roguelite in pixel arts piuttosto classico, ma dallo stile decisamente riuscito, da giocare anche in cooperativa.

Tempo di una nuova World Premiere di Payload Sudios. Si tratta di un survivor a bordo di possenti mezzi personalizzabili coi quali andare in giro a collezionare le risorse. Si chiama Terratech Worlds.

Si passa poi a un Stealth extraction horror con una forte componente narrativa: Macabre. Non potevano mancare elementi soprannaturali e strani gadget.

Altra world premiere a tema fantascientifico nel quale bisogna controllare una nave ed andare alla ricerca di nuovi mondi. Si tratta di Earthless, pubblicato dal Team17.

Nova Roma è un city builder nel quale bisogna ricostruire un insediamento romano e proteggere la città da disastri naturali e nemici. A differenza di un Caesar 3 lo stile è più fumettoso, ma la sfida sembra essere comunque elevata.

Il gioco successivo è Last Train Home, un epic survival game ambientato nella grande guerra e pubblicato da THQ Nordic. Bisogna controllare un treno e gestirlo nel suo viaggio attraverso un'Europa sconvolta dalla guerra.

Si passa poi ad un survival horror dalla grafica colorata, ma dalla violenza palpabile: My Friendly Neighborhood. Anzi, il fatto che ad essere posseduti siano pupazzi e marionette rende il tutto ancora più spaventoso.

Il gioco successivo è F1 2023 Manager, il manageriale ufficiale della Formula 1.

Si passa ad un altro gioco nel quale occorre sopravvivere, costruire, sparare e spostarsi da un pianeta all'altro prima che esploda: Breathedge 2.

Successivamente vediamo un gioco dalle atmosfere agresti che viene poi trasformato in un gioco di ruolo a turni dalle atmosfere piuttosto cupe: si tratta di BloomTown.

Sand è un gioco di sopravvivenza, che abbiamo conosciuto nei giorni precedenti. Si tratta di un gioco che chiede di muoversi su città semoventi all'interno di deserti inospitali.

Il PC Gaming Show si chiude con Dune Awakening, il nuovo MMO ambientato nell'universo di Frank Herbert. I giocatori potranno essere coinvolti in combattimenti, intrighi e avventure, esattamente come i libri mostrano. Il gioco è basato sulla sopravvivenza, gli intrighi, sull'esplorazione infinita, sulle armi combinabili e infine la customizzazione del personaggi.

Cosa ve ne è sembrato?