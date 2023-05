Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin annunciato per PC, PS5 e Xbox, beta in arrivo

Frontier Developments ha annunciato Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, uno strategico in tempo reale per PS5, Xbox Series e PC (via Steam ed Epic Games Store. Al momento non è stata ancora indicata una data di uscita precisa, ma in compenso è in arrivo una beta a iscrizione libera per tutte le piattaforme, che permetterà di provare con mano il gioco. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Ambientato nell'universo di Age of Sigmar di Games Wokshop, i giocatori guideranno quattro fazioni in una campagna per giocatore singolo, caratterizzata da una narrativa intensa che esplora i temi della guerra e della sopravvivenza scritta da Gavin Thorpe, l'autore di Black Library. Non mancano ovviamente modalità multiplayer 1v1 e 2v2. A tal proposito vale la pena segnalare che il gioco supporta il cross-play tra piattaforme differenti.

Purtroppo il filmato non offre sequenze di gameplay capaci da darci un'idea precisa delle dinamiche di gioco, ma in compenso non dovremo attendere a lungo per saperne di più. A giugno infatti è in programma una nuova presentazione in cui verrà mostrato per la prima volta il gameplay.

Nel frattempo, se siete interessati potrete registrare il vostro interesse per l'open beta sul sito ufficiale di Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin a questo indirizzo. Al momento anche questa fase di testing non ha una data precisa, che verrà comunicata da Frontiers Developments successivamente.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin è stato solo uno dei tanti annunci del Warhammer Skulls Showcase durante il quale sono stati svelati vari prodotti in arrivo per il mondo Warhammer realizzati da Games Workshop e dai suoi partner