Warhammer Skulls Showcase: tutti gli annunci a tema videoludico, tra nuovi giochi e contenuti

È andato in onda il Warhammer Skulls Showcase durante il quale sono stati svelati vari prodotti in arrivo per il mondo Warhammer realizzati da Games Workshop e dai suoi partner. L'evento è stato condotto dal'attore e appassionato di Warhammer Rahul Kohli (iZombie, Midnight Mass, The Haunting of Bly Manor). Vediamo in modo concentrato tutti gli annunci legati ai videogiochi. Tra gli annunci del Warhammer Skulls Showcase troviamo:

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin - nuovo gioco

Warhammer 40,000: Speed Freeks - nuovo gioco

Warhammer 40,000: Space Marine 2 - nuovo trailer

Warhammer 40,000: Darktide - nuovo update

Warhammer 40,000: Rogue Trader - data della beta

Total War: Warhammer III - nuovo eroe, Harald Hammerstorm

Blood Bowl 3 - introdotto il Lizardmen team, gratis per tutti da giugno

Warpforge - demo pubblica disponibile

Warhammer 40,000: Battlesector - DLC degli Orks, per PC e console

Warhammer: Vermintide 2 - nuovi livelli "Karak Azgaraz"

Sconti a tema Warhammer, fino all'1 giugno, per PC e console

Powerwash Simulator x Warhammer - collaborazione per il gioco di pulizia

Qui sotto vediamo invece alcuni dettagli aggiuntivi per alcuni dei giochi presenti durante lo show.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin è un gioco di strategia in tempo reale per PC (Steam ed Epic Games Store), PS5 e Xbox Series X|S. "Ambientato nell'ampio universo fantasy di Age of Sigmar, i giocatori potranno comandare quattro fazioni uniche in battaglie dinamiche in tempo reale, vivendo una campagna singleplayer incentrata sulla storia e gareggiando contro i signori della guerra nelle modalità multiplayer online 1v1 e 2v2 cross-platform."

Warhammer 40,000: Speed Freeks è un gioco free to play a base di classi. È un gioco di guida e sparatutto multigiocatore disponibile in Alpha Playtest su Steam già da oggi. Nella versione di prova, il gioco sarà caratterizzato da un numero limitato di veicoli e livelli e includerà solo una delle sue modalità di gioco, l'esclusiva modalità di conquista con le gare di combattimento, che si conclude con una "gloriosa volata verso il traguardo". Warhammer 40,000: Speed Freeks vede i giocatori gareggiare per conquistare punti. I match sono a 16 giocatori, ci saranno 7 veicoli.

È stato inoltre pubblicato un nuovo trailer per Warhammer 40,000: Space Marine 2, in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S. La descrizione ufficiale recita: "Vesti i panni di uno Space Marine sovrumano e brutale, il più grande tra i guerrieri dell'Imperatore. Sfrutta abilità mortali e un arsenale di armi devastanti per eliminare le orde inarrestabili di Tiranidi. Tieni a bada gli orrori della galassia in epiche battaglie su pianeti remoti. Rivela segreti oscuri e respingi la notte perpetua per provare la tua fedeltà incrollabile nei confronti dell'umanità."

Warhammer 40,000: Darktide si aggiorna, inoltre, con l'update Reject Unite che introduce due nuove missioni, nuovi nemici (Chaos Spawn), nuovi elementi cosmetici e porta la riapertura del Premium Store.

Warhammer 40,000: Rogue Trader, un cRPG, sarà disponibile dal primo giugno in beta per tutti coloro che hanno pre-acquistato qualsiasi versione del gioco. Sarà possibile fare il download a questo indirizzo.

Warhammer 40,000: Warpforge ottiene invece una nuova demo, disponibile fino al primo di giugno. Warpforge è un gioco di carte digitali collezionabili di prossima uscita, ambientato nella "cupa oscurità del 41° Millennio di Games Workshop", in cui i giocatori comandano le più grandi fazioni della Galassia in tattiche battaglie di carte.