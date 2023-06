Baldur's Gate 3: un video di presentazione della città dal PC Gaming Show

Durante il PC Gaming Show 2023 è stato mostrato un nuovo video di Baldur's Gate 3, durante il quale Larian Studios ha offerto uno sguardo approfondito della omonima metropoli principale del gioco, che stando alle promesse dello studio offrirà un'interazione mai vista prima d'ora in un videogioco.

Nel filmato apprendiamo che la città è divisa in tre aree principali: la periferia, la città alta abitata dalla nobiltà e la città bassa dove troveremo le peggiori canaglie. Tutte e tre le zone sono collegate tra loro senza soluzione di continuità.

"Ci sono folle che camminano ovunque", afferma il direttore creativo Swen Vincke. "Puoi parlare praticamente con chiunque, e reagiscono a ogni singola cosa. È molto vivo in questo senso."

"Ci abbiamo lavorato quasi come un dipinto", afferma la designer Anna Guxens. "Inizi con uno schizzo, una linea molto semplice, e poi inizi ad aggiungere strati."

È stato mostrato anche un simpatico corto animato parodia di Baldur's Gate 3, creato dal noto canale YouTube Mashed, che ci mostra una prospettiva ironica delle avventure dei personaggi del gioco.

Vi ricordiamo che Baldur's Gate 3 sarà disponibile dal 31 agosto su PC e PS5.

Il PC Gaming Show è l'evento estivo organizzato da PC Gamer con tante novità per i giocatori PC e non solo, dato che molti dei giochi mostrati arriveranno anche su piattaforme PlayStation, Xbox e Nintendo. Troverete tutti gli annunci e le novità di questo e tutti e gli altri appuntamenti estivi nel nostro hub della Multiplayer.it Summer of Games 2023.