30XX: data di uscita e trailer dell'action platformer che si ispira a Mega Man per PC e Switch

Durante il PC Gaming Show, il team di Batterystaple Games ha presentato un nuovo trailer di 30XX, svelando la data di uscita della versione definitiva su PC e Nintendo Switch: il 9 agosto 2023.

Ispirato alla serie Mega Man, 30XX combina i controlli nitidi e il movimento fluido dei platform d'azione alla rigiocabilità dei roguelite, il tutto condito da una modalità cooperativa per due giocatori.

"30XX combina i controlli nitidi e il movimento fluido che ami dei platform d'azione come Mega Man X, la rigiocabilità di un moderno Roguelite (Binding of Isaac, Enter the Gungeon, Dead Cells, ecc.) e la modalità cooperativa in un unico fantastico pacchetto."

"Risvegliato dopo mille anni per scoprire che il mondo che aveva bisogno di te non c'è più, cambiato irreversibilmente dall'avvento della Mente Sintetica e una razza umana che ha perso la volontà di puntare in alto. Esplora la lussureggiante e verde prigione che è diventato il nostro mondo e combatti per salvare ciò che ne rimane."

"Alzati. Combatti. Cadi. Adattati. C'è un significato sublime in questo ciclo infinito, da qualche parte, sepolto in profondità."

Il PC Gaming Show è l'evento estivo organizzato da PC Gamer con tante novità per i giocatori PC e non solo, dato che molti dei giochi mostrati arriveranno anche su piattaforme PlayStation, Xbox e Nintendo. Troverete tutti gli annunci e le novità di questo e tutti e gli altri appuntamenti estivi nel nostro hub della Multiplayer.it Summer of Games 2023.