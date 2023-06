Stormgate: primo trailer gameplay per lo strategico di Frost Giant

In occasione del PC Gaming Show 2023 si è mostrato per la prima volta anche il gameplay di Stormgate, uno strategico in tempo reale ambientato in un universo fantasy a base di tecnologia e creature aliene di vario tipo.

Si tratta di un RTS dalla struttura piuttosto classica, sviluppato da Frost Giant Studio che è formato anche da sviluppatori veterani nel settore, che hanno lavorato in precedenza a Warcraft III e StarCraft II, per esempio.

Sviluppato su Unreal Engine 5, Stormgate si pone come fusione di fantasy e fantascienza, mettendo in scena un mondo molto particolare.

Con una campagna che può evolversi in varie maniere a seconda delle scelte prese e dei risultati ottenuti sul campo di battaglia, Stormgate presenta anche un sostanzioso multiplayer con la possibilità di giocare 1v1, 3v3 o con altri assetti attraverso l'editor delle mappe e delle missioni.

Stormgate era stato annunciato con un trailer al Summer Game Fest 2022 e un anno dopo torna a mostrarsi in forma decisamente più ricca e completa, anche se non ha ancora una data d'uscita precisa.

Il gioco contiene anche scene d'intermezzo che sottolineano un certo sostrato narrativo, ad arricchire ulteriormente il single player di Stormgate. A questo punto restiamo in attesa di informazioni precise sul lancio del titolo in questione.