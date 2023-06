Exo Rally Championship presentato con un trailer al PC Gaming Show 2023

Exo Rally Championship è il nuovo gioco dagli autori del fantastico Exo One. Presentato in occasione del PC Gaming Show 2023, è un gioco di corse ambientato nello spazio, che sembra condividere lo stesso motore di Exo One. Il trailer di presentazione moltra alcuni degli scenari in cui giocheremo e delle complicazioni che incontreremo. Lo trovate qui di seguito.



Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Exo Rally Championship è l'evento di corse fuoristrada più pericoloso della galassia. Benvenuti all'ultima frontiera delle corse: rally esoplanetario remoto, inesplorato ed estremo.

Prendi il volante degli avanzati rover RCS potenziati dai propulsori e diventa il migliore di una simulazione di corsa brutalmente realistica. Conquista paesaggi alieni spietati e inospitali, accelerando tra le tappe su livelli generati proceduralmente pieni di sfide meteorologiche e del terreno pronte a danneggiare il tuo mezzo. Tuffati in una modalità carriera ispirata ai leggendari eventi di rally della Terra e personalizza, metti a punto e ripara il tuo rover per ottimizzare le prestazioni in ambienti diversi. Supera i limiti della velocità e del controllo mentre affronti l'evento di rally fuoristrada più intenso della galassia.

Intraprendi un viaggio da sfavorito a campione, scalando le classifiche e gareggiando contro le migliori squadre per il titolo definitivo di Exo Rally Championship.

Vediamo quali sono le caratteristiche del gioco:

Pianeti selvaggi e inesplorati, condizioni meteorologiche feroci, temperature e venti che mettono a dura prova il mezzo, formazioni del terreno ultraterrene e nessuna strada in vista

Simulazione fisica fuoristrada hardcore, modelli di pneumatici realistici, trasmissioni, sospensioni e danni

Propulsori in stile RCS a carburante limitato per salti, atterraggi, controllo aereo e altro ancora per aiutare a gestire ambienti insidiosi e "veramente fuoristrada"

I pianeti e gli stadi generati proceduralmente significano che nessuna partita è uguale a un'altra Una ricca modalità carriera basata su eventi di rally, Baja e Dakar del mondo reale

Progredisci passando tra le squadre di corsa, salendo da combattenti in fondo al gruppo per competere con il meglio del meglio per il titolo Exo Rally Championship

Un livello di gestione approfondito che ti consente di personalizzare, mettere a punto e riparare il tuo rover

Condividi i semi di generazione con gli amici per generare gli stessi livelli e competere per i tempi migliori