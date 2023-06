Chimera annunciato con un trailer al PC Gaming Show 2023

Chimera è la nuova avventura post-apocalittica con elementi simulativi sviluppata da Creepy Jar e presentata con un trailer al PC Gaming Show 2023. Il gioco uscirà su Steam in accesso anticipato, ma non c'è ancora una data di lancio.

"Esplora un open-world ambientato su un misterioso pianeta in costante mutamento straziato da cataclismi ciclici", si legge nella sinossi. "Crea un sistema industriale per l'estrazione e la produzione di risorse. Amplia la tua base e difendila da orde di mostri alieni e sopravvivi con i tuoi amici. O senza alcun aiuto."

"Chimera è un gioco di costruzione di basi open-world in prima persona con un sistema di combattimento avanzato e molteplici possibilità di esplorazione. Gioca in singolo o fino a 4 giocatori in questo mondo sublime e in continuo mutamento, estrai e gestisci le risorse, crea un complesso sistema industriale e respingi orde di mostri alieni."

"Scopri un mondo aperto vastissimo, che cela tante risorse e altrettanti segreti. Lasciati ammaliare dalla bellezza di un ambiente pericoloso in costante rinascita a causa e in virtù dei continui cataclismi che lo flagellano."

"Cerca, estrai e lavora le risorse per sviluppare un articolato sistema industriale. Sblocca nuove tecnologie che consentano alla tua base di sopravvivere e far fronte alla natura ostica del pianeta."

"Il pianeta non ti darà alcuna tregua. Le temperature estreme, infatti, non sono l'unica sfida che dovrai affrontare: difenditi, preserva la tua base e proteggi i tuoi commilitoni dall'impetuosa aggressività delle orde di creature aliene."

"Trova il modo di superare qualsiasi sfida o minaccia alla sopravvivenza che questo pianeta ti obbligherà ad affrontare: intraprendi un'impresa solitaria o unisci le forze con altre 3 persone."