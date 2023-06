Pathfinder: Gallowspire Survivors è una sorta di Vampire Survivors in versione RPG fantasy

Tra le novità mostrate al PC Gaming Show c'è stato anche Pathfinder: Gallowspire Survivors, un gioco molto particolare in quanto punta a proporre la struttura di Vampire Survivors e applicarla all'ambientazione da RPG fantasy rigoroso di Pathfinder.

Il risultato è molto particolare, anche se i riferimenti al fenomenale indie di Poncle sono evidenti. A differenza di Vampire Survivors, tuttavia, in questo caso ci troviamo ad affrontare le orde di nemici in compagnia, visto che il gioco è impostato sul multiplayer cooperativo.

La struttura di Pathfinder: Gallowspire Survivors, per il resto, assomiglia molto al titolo di riferimento: anche in questo caso si tratta di muovere il personaggio all'interno di un'ambientazione piena di nemici che attaccano in maniera incessante, cercando di dosare bene i movimenti e soprattutto di scegliere i giusti upgrade per trasformarvi progressivamente in vere e proprie macchine di distruzione.

In questo caso, l'azione viene condivisa con un altro giocatore, rendendo il tutto ancora più caotico ma anche coinvolgente. In aggiunta alla struttura nota, Pathfinder: Gallowspire Survivors introduce anche varie caratteristiche in stile RPG, come si conviene a un gioco che si porta dietro il nome di Pathfinder.