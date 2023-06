Shadow Gambit: The Cursed Crew, data d'uscita ufficiale annunciata con un nuovo trailer

Shadow Gambit: The Cursed Crew ha una data d'uscita ufficiale: 17 agosto 2023. Il gioco sarà disponibile su PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5 e Xbox Series X e S. L'annuncio è stato dato con un nuovo trailer di gameplay, pubblicato in occasione del PC Gaming Show 2023. Lo potete vedere qui di seguito.

Nel video possiamo vedere l'antagonista principale e alcune nuove isole di Lost Caribbean, il luogo in cui è ambientato il gioco.

Shadow Gambit: The Cursed Crew è il nuovo strategico tattico di Mimimi, lo studio degli ottimi Shadow Tactics e Desperados III. Durante il prossimo Steam Next Fest, che si terrà da 19 al 26 giugno, sarà lanciata una demo che consentirà di provarlo per 2-4 ore.

In Shadow Gambit: The Cursed Crew il giocatore si unirà alla Red Marley, una nave che sarà letteralmente un personaggio, e dovrà mettere insieme una ciurma di pirati maledetti, tutti dotati di poteri soprannaturali. L'obiettivo sarà quello di fermare l'inquisizione, che ha dei piani non proprio cristallini e che separa i protagonisti dal tesoro del Capitano Mordechai.