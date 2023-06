Shadow Gambit: The Cursed Crew, demo in arrivo per lo Steam Next Fest di giugno 2023

Presto potremo giocare a una demo di Shadow Gambit: The Cursed Crew. Lo studio di sviluppo Mimimi Games ha infatti promesso di pubblicarla in occasione dello Steam Next Fest di giugno 2023.

Più precisamente, la manifestazione si terrà tra il 19 e il 26 giugno e sarà come sempre piena di demo da giocare, giochi da conoscere guardando gli streaming degli sviluppatori e quant'altro.

La demo comprenderà il primo atto del gioco, ossia offrirà circa 2-4 ore di gameplay. La durata varierà in base all'esperienza con il genere degli strategici tattici alla Commandos e allo stile di gioco usato. Includerà l'introduzione, diverse missioni su due isole, delle visite sulla nave fantasma dei protagonisti, la Red Marley, che fungerà da area hub tra le missioni.

Shadow Gambit: The Cursed Crew è il nuovo gioco degli autori degli acclamati Shadow Tactics e Desperados III, entrambi premiati da critica e pubblico. In questo caso Mimimi ha scelto la via dell'autopubblicazione, creando una proprietà intellettuale completamente nuova, a base di pirati fantasma e dell'età dell'oro della filibusta. Il giocatore si unirà alla Red Marley, che sarà letteralmente un personaggio, e dovrà mettere insieme una ciurma di pirati maledetti, tutti dotati di poteri soprannaturali. L'obiettivo sarà quello di fermare l'inquisizione, che ha dei piani non proprio cristallini e che divide i protagonisti dal tesoro del Capitano Mordechai.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Shadow Gambit: The Cursed Crew uscirà nel corso del 2023 su PC, Xbox Series X/S e PS5.