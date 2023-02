Steam Next Fest: svelate le date dell'edizione estiva

Valve ha aperto le iscrizioni per gli sviluppatori allo Steam Next Fest dell'estate 2023, che si svolgerà dal 19 al 26 giugno. "Se stai pensando di partecipare, iscrivi il tuo gioco per permetterci di aiutarti a ottenere il massimo dall'evento."

Come sempre lo Steam Next Fest sarà un periodo pieno di demo e incontri online con gli studi di sviluppo, il che si tradurrà nella possibilità di provare moltissimi giochi in anteprima. Lo Steam Next Fest invernale è attualmente in corso, come vi abbiamo riportato.

Le iscrizioni delle demo allo Steam Next Fest vanno fatte entro il 16 marzo 2023 e devono soddisfare i seguenti requisiti di idoneità:

Il gioco deve essere associato a un account da sviluppatore di Steamworks in buono stato.

Deve essere visibile su Steam come In arrivo al momento dell'iscrizione.

Deve includere una demo giocabile pubblicamente entro la data di inizio del festival.

Deve essere rilasciato dopo la conclusione del festival il 26 giugno 2023.

Nota:

Tutti i giochi in arrivo possono partecipare al Next Fest di Steam con una demo giocabile, indipendentemente dalla data di rilascio.

Un gioco può partecipare solo una volta al Next Fest di Steam. Scegli il Next Fest di Steam più adatto alle tue tempistiche di rilascio, perché una volta che la tua demo è inclusa nell'evento, non potrà apparire nei futuri Next Fest. L'edizione successiva è programmata per ottobre 2023.

Volendo, chi lo riterrà opportuno potrà cancellare l'iscrizione e partecipare a un successivo Steam Next Fest, magari quello di ottobre 2023.