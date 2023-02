Inazuma Eleven: Victory Road of Heroes, informazioni in arrivo questo mese, ribadisce Level-5

Inazuma Eleven: Victory Road of Heroes sembra seguire lo strano percorso che ha caratterizzato tutta Level-5 negli anni recenti, considerando che anche questo gioco, come il team stesso, è sparito dai radar per un lungo periodo ma dovrebbe riemergere tra poco, con informazioni ribadite in arrivo per il mese di febbraio 2023.

Già lo scorso dicembre il team aveva promesso una nuova presentazione approfondita su Inazuma Eleven: Victory Road of Heroes per i primi dell'anno 2023, e nelle ore scorse il CEO di Level-5, Akihiro Hino, ha confermato tale progetto: entro la fine di febbraio avremo dunque informazioni più dettagliate sul gioco e forse anche una data d'uscita.

In base a quanto riferito dal capo del team, possiamo aspettarci una presentazione ufficiale di Inazuma Eleven: Victory Road of Heroes, dunque probabilmente con video forse in livestream, cosa che dovrebbe arrivare verso la fine di febbraio 2023 ma senza ancora una data precisa.

Dopo il cambio di nome dello scorso luglio, siamo tornati a vedere il gioco con un trailer del gameplay su Nintendo Switch a dicembre, ma è atteso praticamente da 5 anni ed è stato rimandato già diverse volte, tanto da far pensare che potesse essere stato cancellato.

A quanto pare non è così: d'altra parte, lo stesso team Level-5 è rimasto silenzioso a lungo, senza far uscire grandi progetti per alcuni anni, per poi ripresentarsi al Nintendo Direct di ieri sera con ben 2 titoli nuovi come Professor Layton and The New World of Steam e DECAPOLICE, oltre allo stesso Inazuma Eleven in arrivo.