Inazuma Eleven: Victory Road of Heroes, nuovo nome e dettagli sul gioco Level-5

Inazuma Eleven: Victory Road of Heroes è il nuovo nome dell'ultimo episodio della serie RPG sportiva targata Level-5, che oggi ha ricevuto nuovi dettagli come promesso nei giorni scorsi.

Rimandato lo scorso anno, Inazuma Eleven: Victory Road of Heroes dovrebbe ancora approdare su PS4, Nintendo Switch, iOS e Android, ma ulteriori informazioni in merito alle piattaforme e alla finestra di lancio arriveranno solo verso la fine dell'anno.

Oggi Level-5 ha annunciato che il gioco ha cambiato titolo anche per una discontinuità con i precedenti capitoli e per consegnare al nuovo protagonista, l'allenatore Unmei Sasanami, una storia inedita e originale.

Le modalità disponibili in Inazuma Eleven: Victory Road of Heroes saranno due, Story Mode e Chronicle Mode, quest'ultima con la possibilità di chiamare in causa anche personaggi del passato, così da accontentare i numerosi fan del franchise.

Gli sviluppatori stanno provando a introdurre nel gameplay un sistema di controllo che riproduca in qualche modo i gesti con la stilo dei capitoli per Nintendo DS, e da qui è nata l'idea per un layout doppio, che può essere basato sui gesti o sui comandi fisici tradizionali.

La versione Nintendo Switch, in particolare, consentirà di giocare sia con lo schermo in orizzontale che in verticale, in quest'ultimo caso disegnando sul touch screen delle linee per assegnare azioni ai giocatori della squadra.