Assassin's Creed: 2 nuovi giochi in sviluppo presso Ubisoft, per Kotaku

In mezzo a cancellazioni e rinvii, la serie Assassin's Creed sembra diventare sempre più un importante pilastro della produzione interna di Ubisoft, che attualmente ha due giochi in sviluppo sul franchise, in base a quanto riferito da Kotaku in un report odierno.

Parlando del rinvio di Avatar: Frontiers of Pandora e della cancellazione di Splinter Cell VR, Ghost Recon Frontline e altri due giochi, Kotaku effettua un'analisi della situazione attuale all'interno di Ubisoft, dove sembra che in mezzo a tanti problemi rimanga, se non altro, la consolazione di un Assassin's Creed ancora in forma.



Anzi due, a quanto pare: secondo quanto riferito, ci sarebbero almeno due progetti in corso per quanto riguarda il franchise, identificati con il nome in codice Project Rift e Project Red. Il primo, secondo quanto riferito, potrebbe essere un gioco standalone incentrato su Assassin's Creed Valhalla, ovvero una sorta di maxi-espansione diventata un titolo a parte, forse di dimensioni più piccole rispetto a un capitolo standard.

Il secondo è di collocazione più complessa: secondo Kotaku potrebbe essere un nuovo capitolo ambientato in Asia, ma è probabile che si tratti invece di una parte del progetto complessivo Assassin's Creed Infinity, che rappresenta la nuova "piattaforma" elaborata da Ubisoft per il futuro della serie. Come riferito in precedenza anche da Jason Schreier, si dovrebbe trattare di un contenuto di Assassin's Creed Infinity effettivamente ambientato in Asia, forse in Giappone, in attesa di capirci qualcosa di più.