Detroit: Become Human è diventato un manga ambientato a Tokyo

Detroit: Become Human è diventato un manga ambientato in una Tokyo del futuro, com'era appunto la Detroit dell'avventura narrativa sviluppata da Quantic Dream. La pubblicazione comincerà domani, 22 luglio, sulle pagine della rivista Comic Bridge.

In grado di totalizzare vendite per oltre 6 milioni di copie su PS4 e PC, Detroit: Become Human è dunque diventato popolare anche in territorio nipponico e lo dimostra appunto l'insolita riduzione cartacea, intitolata Detroit: Become Human: Tokyo Stories.

Scritto da Saruwatari Kazami e disegnato da Moto Sumida, il manga racconta la storia di una idol ginoide chiamata Reina che diventa piuttosto famosa, ma l'integrazione fra umani e android non è destinata a durare.

A un certo punto, infatti, un androide malvagio ottiene una coscienza e si rende protagonista di gesti violenti, che fanno rapidamente piombare la città nel caos e mettono in dubbio il ruolo della stessa Reina.

