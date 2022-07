Marvel's Midnight Suns, il trailer di Spider-Man mostra l'eroe in azione

Marvel's Midnight Suns è protagonista di un nuovo trailer, dedicato in questo caso a Spider-Man: il video mostra in azione l'eroe nella sua inedita versione "mistica".

Dopo i trailer di Captain America e Iron Man, il roster dello strategico sviluppato da Firaxis assume dunque una forma concreta, ma all'appello mancano ancora diversi personaggi.

Come saprete, il gioco ci vedrà combattere all'interno di una squadra nata per contrastare il risveglio della potente Lilith e la sua alleanza con l'Hydra: un mix potenzialmente devastante per il mondo intero.

Al comando di Hunter dovremo dunque guidare un gruppo di supereroi, dotati per l'occasione di un equipaggiamento "mistico", e sventare questa terribile minaccia attraverso una campagna che si preannuncia parecchio solida.