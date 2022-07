Marvel's Midnight Suns, un trailer incentrato su Captain America

Marvel's Midnight Suns torna a mostrarsi con un nuovo trailer, incentrato in questo caso su Captain America, che tra i super-eroi più famosi a far parte del folto cast di questo interessante strategico a turni da parte di Firaxis Games e 2K.

Il Captain America narrato all'interno di Marvel's Midnight Suns è proprio quello classico, che rientra nel canone dei fumetti Marvel, anche a giudicare dalla descrizione che ne viene fatta all'interno del gioco: partito come uno scarto dell'esercito americano durante la Seconda Guerra Mondiale, Steve Rogers diventa poi un super soldato, dopo aver preso parte volontariamente a un progetto segreto legato a un misterioso esperimento scientifico.

Dopo aver subito l'iniezione del siero del Super Soldato, diventa dunque Captain America, un potente combattente che non si tira mai indietro di fronte a una sfida. In Midnight Suns, si ritrova improvvisamente coinvolto in una lotta dell'umanità contro demoni e altre creature sovrannaturali, ma anche in questo caso decide di mettere a servizio la sua forza e il suo scudo per il benessere dell'umanità.

Marvel's Midnight Suns si è mostrato qualche giorno fa con un video di gameplay da 20 minuti con Spider-Man e Venom, dunque abbiamo avuto modo di vederlo più nel dettaglio, con l'uscita di questo particolare strategico in stile XCOM fissata per il 7 ottobre 2022 su PC e console.