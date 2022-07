Oddworld: Soulstorm in uscita su Nintendo Switch, secondo un rivenditore

Oddworld: Soulstorm si è aperto ormai a quesi tutte le piattaforme ma non è ancora arrivato su Nintendo Switch, cosa che rende probabile la sua uscita anche sulla console Nintendo, vista la diffusione di questa e il rapporto preferenziale con produzioni indie di questo tipo, pertanto prendiamo con un certo peso questa anticipazione di un rivenditore olandese, pur rendendoci conto che non si tratta di una fonte affidabile, tutt'altro.

Sebbene la comparsa di un gioco nei listini di un rivenditore raramente significhi un effettivo segnale del suo arrivo vero e proprio, se non altro qui il caso è piuttosto verosimile: il negozio olandese Nedgame ha aperto una pagina internet sulla versione Nintendo Switch di Oddworld: Soulstorm, con tanto di data di uscita.

Quest'ultima è posizionata al 31 dicembre 2022, che solitamente rappresenta il placeholder tipico per i giochi che non hanno ancora una data di uscita ma sono previsti entro la fine dell'anno.

Dunque è possibile che Oddworld: Soulstorm arrivi su Nintendo Switch nel corso del 2022, ma ovviamente attendiamo eventuali sviluppi sulla questione. Uscito inizialmente su PC e PlayStation, Oddworld: Soulstorm è poi arrivato anche su Xbox, dunque gli resterebbe solo Nintendo Switch per fare il passaggio a multipiattaforma totale.

Di recente, è emerso che per gli sviluppatori l'uscita su PS5 via PlayStation Plus è stata devastante, in termini di vendite e aspettative. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla recensione della Enhanced Edition pubblicata lo scorso dicembre.