FromSoftware e Armored Core: altro indizio sul nuovo gioco dopo Elden Ring

Sembra proprio che il prossimo gioco di FromSoftware sia destinato ad essere un Armored Core, con un altro indizio che sembra aggiungersi alla catena di prove e indicazioni sul ritorno della celebre serie fantascientifica sui mech da combattimento che questa volta proviene dal sito internet ufficiale del team.

Come riportato anche da PCGamesN, sembra che il sito ufficiale di FromSoftware, in base ai parametri Google, sia direttamente associato ad Armored Core, come risulta dal motore di ricerca cercando il sito ufficiale del team.

Armored Core: Verdict Day, un'immagine

Questo potrebbe indicare un aggiornamento globale per la pagina generale di FromSoftware che potrebbe presto essere rivolta completamente ad Armored Core, come spesso accade con i nuovi giochi in uscita.

I materiali sono sempre gli stessi, dunque non è ancora visibile questa traslazione verso il nuovo gioco, anche perché questo non è ancora stato ufficialmente annunciato, ma sembra che l'indicizzazione, se non altro, si stia spostando verso Armored Core.

D'altra parte, sono ormai diversi gli indizi che puntano in questa direzione: il gioco era già emerso in un sondaggio diffuso ai giocatori, mentre delle vere e proprie immagini, sebbene piuttosto confuse, sono già emerse online nei mesi scorsi. Lo stesso Hidetaka Miyazaki non ha fatto mistero della volontà di recuperare la serie storica del team, ed è probabile che, con questa, abbiano intenzione anche di staccare un po' dai suolo-like, dopo il grande successo di Elden Ring.