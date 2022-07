Pokémon, il cosplay di Ash in versione femminile da NadyaSonika li acchiappa tutti

Viene proprio una gran voglia di Pokémon guardando l'ottimo cosplay di Ash da parte di NadyaSonika, che reinterpreta il protagonista storico della serie in versione femminile, ma in maniera decisamente convincente.

Con la consueta cura nella ricostruzione di costume e personaggio, NadyaSonika qui è però libera di reinterpretare il celebre allenatore Pokémon per antonomasia: Al di là del cappellino classico e della giacca, il resto è lasciato alla libera interpretazione della modella, che per l'occasione ci aggiunge un top nero e qualche altro particolare interessante. Effettivamente, in questo modo segue l'immagine che si è creata nel fandom su una possibile versione femminile di Ash, che si presenta vestita in effetti in questo modo.

Per il resto, il set fotografico pubblicato su Instagram da NadyaSonika mostra la modella in diverse pose, tra misteriose uova e campi dove potrebbero nascondersi creatura da catturare, dando vita a una reinterpretazione veramente simpatica e carismatica del celebre Ash, protagonista solitamente maschile delle serie animate basate sui Pokémon.