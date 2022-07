X-Men, il cosplay di Mystica di the_amanda_nicole ci trasforma in persone migliori

Mystica è sicuramente un personaggio affascinante, probabilmente per l'alone di mistero che la circonda. Il cosplay realizzato da the_amanda_nicole ne riprende l'aspetto visto nei film degli X-Men, in modo davvero rigoroso. Come non sentirsi migliori dopo averlo visto?

Come potete vedere, il cosplay è realizzato soprattutto tramite body painting. Del resto sarebbe difficile vestirsi da Mystica in altro modo, quantomeno in questa versione. Il risultato è davvero convincente e richiama al personaggio in modo netto, anche grazie alla pettinatura rosso fuoco e agli occhi gialli.

Mystica, al secolo Raven Darkhölme, è stata introdotta nei fumetti Marvel nel 1978. Complessa e misteriosa, è un mutante mutaforma che nel corso della sua vita ha assunto vari nomi (oltre al suo originale): Foxx, Helmut Stein, Mallory Brickman, B. Byron Biggs, Surge, Ronnie Lake, Holt Adler, Leni Zauber e Raven Wagner.

Spesso impiegata da Magneto come mercenaria, è madre naturale di Nightcrawler, il che la rende nonna di Nocturne (la figlia di Nightcrawler). È anche madre adottiva di Rogue.