Xbox Series X e S: vendute più di 250.000 unità in Giappone, molte più di Xbox One

Xbox Series X e S hanno venduto più di 250.000 unità in Giappone. Più precisamente, le due console ne hanno vendute complessivamente 260.504 (dati di Famitsu). Si tratta di ottimi numeri, soprattutto se li si paragona a quelli fatti da Xbox One nel suo intero ciclo di vita. La console di vecchia generazione di Microsoft riuscì infatti a vendere un totale di 114.000 unità, una miseria in confronto a ciò che fece anche Xbox 360 pochi anni prima.

Naturalmente le Xbox Series non sono al livello delle console di casa, Nintendo Switch in particolare, ma si tratta comunque di ottimi numeri se visti in prospettiva, ossia se si considera l'oggettiva difficoltà che un'azienda occidentale come Microsoft ha nel convincere gli utenti giapponesi a comprare i suoi prodotti.

Interessante anche il sostanziale equilibrio nelle vendite delle due console, con Xbox Series S che ha fatto leggermente meglio di Xbox Series X, ma solo di poco (136.000 unità contro 123.000).

Infine va anche rilevato come Xbox One sia stata battuta anche dalle singole versioni delle Xbox Series. Vedremo se questo maggiore interesse del pubblico giapponese si tradurrà in una maggiore attenzione di Microsoft verso i giochi orientali.