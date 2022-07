Xenoblade Chronicles 3: il nuovo trailer fa la panoramica del gioco

Nintendo ha pubblicato un nuovo, lungo trailer di Xenoblade Chronicles 3 per Nintendo Switch che fa la panoramica del gioco, che si annuncia come davvero immenso. Si tratta del classico video pensato per spiegare in dettaglio i vari sistemi di gioco e per mostrare alcuni contenuti inediti. Dura ben otto minuti e, anche se è in giapponese, è facilmente comprensibile nelle sue parti essenziali.

Per avere più informazioni sul gioco, leggete il nostro provato di Xenoblade Chronicles 3, in cui l'inossidabile Christian Colli ha scritto:

Xenoblade Chronicles 3 si sta rivelando un GDR strepitoso già dalle prime ore, al netto di un'introduzione un po' più debole rispetto ai fuochi artificiali dei due episodi precedenti. Ma questo è dovuto anche alle aspettative che Monolith Soft ha creato nei fan della serie e se la narrativa riuscirà a stupirci positivamente ve lo sapremo dire solo tra qualche settimana nella nostra recensione. Per adesso vi possiamo anticipare che il sistema di combattimento è ottimo e il team di Takahashi ha messo mano alle spigolosità di Xenoblade Chronicles 2 per consegnare un gameplay più snello e intuitivo che ci sta divertendo moltissimo sia sul TV che in portabilità.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Xenoblade Chronicles 3 uscirà il 29 luglio 2022 in esclusiva su Nintendo Switch. Si tratta di uno dei titoli più attesi per la console ibrida di Nintendo, almeno dal pubblico core.