Dragon Ball, il cosplay di Bunny Bulma di miakumiho ama solo Vegeta

Cosplay significa anche gioco e divertimento, come dimostra quello di Bunny Bulma, dalla serie Dragon Ball, realizzato dalla cosplayer miakumiho, che evidentemente ci teneva a far trasparire l'amore del personaggio per Vegeta.

Come potete vedere la cosplayer non solo ha realizzato un costume perfetto, ma si è anche prodigata in un siparietto facendoci capire che la vera Bunny Bulma ballerebbe per un solo personaggio, rifiutandosi di farlo per tutti gli altri.

Che lavoro sublime, tanto che par che de la sua labbia si mova un spirito soave pien d'amore, che va dicendo a l'anima: Sospira.

Il costume è sempre lo stesso: una fascia per la testa con orecchie da coniglio, un collare bianco con cravattino rosso, un body nero con una coda di coniglio di cotone bianco, un paio di collant blu, un paio di tacchi alti rossi con cinturini alle caviglie e un paio di polsini della camicia bianca. Non si può migliorare la perfezione.

Come già riportato, l'autore di Dragon Ball, Akira Toriyama, aveva già usato questo costume in un'altra sua opera, ossia nel Dr. Slump e Arale, dove lo aveva fatto indossare a una cameriera. Da ricordare anche il fatto che il costume da Bunny Bulma appaia in diversi videogiochi, come ad esempio Dragon Ball: Advanced Adventure, Dragon Ball: Origins, Dragon Ball Z: Budokai 2, Dragon Ball Z: Dokkan Battle e Dragon Ball Legends.