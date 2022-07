Cosa giocherete questo weekend? Luglio col bene che ti vogliamo, anche se ci fai surriscaldare un po' il PC, ti dedicheremo molte ore di gioco. In fondo le imprese epiche riescono meglio quando si è sudati al punto da fare ribrezzo a se stessi e dal non sognare altro che di passare ore sotto la doccia. Certo, il periodo non è particolarmente ricco di uscite, ma qualcosa di rinfrescante lo si trova sicuramente, magari pescato dal backlog.

I giocatori nostalgici potrebbero ad esempio giocare a Klonoa Phantasy Reverie Series, raccolta che contiene le edizioni rimasterizzate di Klonoa: Door to Phantomile e Klonoa 2: Lunatea's Veil. Se siete in cerca di titoli del passato da giocare, questo fa sicuramente al caso vostro, anche perché pare che l'ammodernamento sia stato fatto davvero bene.

Questa è stata sicuramente la settimana dell'annuncio della data d'uscita di God of War Ragnarok. Ora che sapete quando potremo giocarci, perché non fare un bel ripasso riprendendo il primo capitolo? Che poi, vista l'ambientazione nordica del God of War del 2018, creerete un bel contrasto con la stagione in corso.

Qual è una dell'attività preferita di chi passa le giornate in spiaggia? Bravi, giocare a carte. Quindi perché non dedicarvi all'appena pubblicato GWENT: Rogue Mage? CD Projekt Red lo ha lanciato a sorpresa, dimostrando di non crederci poi molto, ma sicuramente farà piacere agli appassionati della serie The Witcher.

Infine potreste dare uno sguardo da MADiSON, horror fresco fresco di pubblicazione che potrebbe rivelarsi una gradevole sorpresa, soprattutto se è un bel po' che non si giocano titoli del genere.

Insomma, qualcosa da giocare lo troverete sicuramente. Questo weekend giocherete a uno dei titoli degli ultimi giorni? O vi dedicherete a recuperare i giochi del backlog? Fatecelo sapere nei commenti.