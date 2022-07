Marvel's Midnight Suns, un trailer con protagonista Iron Man

Firaxis Games e 2K hanno pubblicato un nuovo trailer di Marvel's Midnight Suns, in cui vediamo in azione Iron Man, uno dei tanti super-eroi della Casa delle Idee che compongono il ricco cast dello strategico in arrivo su PC e console a ottobre. Potrete visualizzare il filmato nel player in testa alla notizia.

Il video seppur breve, ci mostra le abilità speciali di Tony Stark e della sua armatura ultratecnologica, come scariche di missili e raggi laser con cui mette a ferro e fuoco le fila nemiche, accompagnando il tutto con qualche battuta, perfettamente in linea con il personaggio.

"Possedendo riserve di denaro senza fine e un brillante intelletto, Tony Stark sa tutto sui privilegi. Ha le risorse per trasformare qualsiasi sfida in un successo grazie alla sua mente le ricchezze derivate dalla società fondata dal padre. Dopo un'esplosione mortale, ha persino trasformato le schegge che si erano conficcate nel suo petto e che minacciavano di perforargli il cuore in un vantaggio; ciò lo ha spinto a perfezionare non solo il suo innovativo Arc Reactor, ma anche un'armatura hi-tech", recita la descrizione del personaggio.

"Tuttavia, Tony è anche consapevole di quanto sia stato fortunato... ed è anche un po' in conflitto con sé stesso per questo motivo. Di tutti gli appellativi che gli sono stati affibbiati - milionario, playboy, genio - ha deciso che gli piace di più quello di "eroe". Vuole vedere la sua tecnologia rimodellare il mondo, ma a differenza di suo padre, vuole che sia un cambiamento positivo."

Vi ricordiamo che Marvel's Midnight Suns sarà disponibile a partire dal 7 ottobre per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC. Il gioco è in sviluppo anche per Nintendo Switch, ma quest'ultima versione non ha ancora una data di uscita.

Pochi giorni fa, 2K Games e Firaxis hanno pubblicato anche un trailer interamente incentrato su Captain America.