Assassin's Creed Liberation HD sarà ancora giocabile su Steam dopo il 1 settembre, dice Ubisoft

Assassin's Creed Liberation HD sarà ancora giocabile su Steam anche dopo il 1 settembre: lo ha annunciato Ubisoft in una nota tesa a chiarire la situazione legata alla chiusura di alcuni server.

Come saprete, al momento la pagina Steam di Assassin's Creed Liberation HD indica che il gioco sarà inaccessibile dopo il 1 settembre 2022, e tale situazione ha inevitabilmente fatto montare la rabbia sui social nei confronti di Ubisoft.

"Solo i DLC e le funzionalità online verranno colpite dalla chiusura dei server", ha scritto la casa francese. "Gli attuali proprietari di questi giochi potranno ancora accedervi, giocarci e riscaricarli."

"I nostri team stanno lavorando con alcuni partner per aggiornare le informazioni su tutti gli store, e al contempo stanno valutando le opzioni disponibili per gli utenti che verranno colpiti quando i servizi online dei titoli in questione saranno sospesi, dal 1 settembre."

"È sempre stata nostra intenzione fare tutto il possibile per consentire a questi prodotti fuori catalogo di restare disponibili nelle migliori condizioni per i giocatori, ed è in tale direzione che stiamo lavorando."